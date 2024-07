Luglio 2024: Rivoluzione Astrale con il Leone in Primo Piano

L'inizio del mese di luglio segna un periodo di cambiamenti astrali significativi, con Mercurio, Venere e Marte che rivoluzionano il cielo astrologico. Il transito di Mercurio nel segno del Leone promette un'energia comunicativa vivace e diretta fino al 25 luglio, quando si sposterà nella pragmatica Vergine.

Il compleanno del Leone, celebrato il 11 luglio, è caratterizzato dall'arrivo di Venere nel segno, portando con sé un'atmosfera di passione e romanticismo, soprattutto per i segni di Fuoco. Marte, il 20 luglio, abbandona il Toro per entrare nei Gemelli, accanto a Giove, mentre Saturno retrogrado in Pesci invita a una riflessione profonda su relazioni e responsabilità.

L'astrologia del mese prevede la Luna nuova in Cancro il 5 luglio, favorisce l'introspezione emotiva, mentre la Luna piena in Capricorno il 21 luglio promuove il perseguimento degli obiettivi con disciplina e determinazione.

Ariete: Apertura al Nuovo

Per gli Arieti, luglio è un mese di apertura al cuore e alle nuove connessioni. Con Venere nel Leone, potresti trovare l'amore inaspettato e affrontare nuove sfide lavorative con determinazione. È il momento di costruire alleanze strategiche per il futuro.

Toro: Intensità Emotiva e Successo Professionale

La Luna nuova in Cancro rafforza i sentimenti personali, mentre le prospettive lavorative si intensificano. Luglio porta opportunità di approfondimento nelle relazioni esistenti o l'incontro con qualcuno di speciale.

Gemelli: Forza e Crescita

Con Giove nel segno, i Gemelli sono spinti a crescere personalmente e professionalmente. È un periodo impegnativo, ma gratificante, per portare avanti i tuoi progetti e per esplorare nuove possibilità amorose.

Questo luglio promette di essere un mese dinamico e profondamente influente per tutti i segni, con le stelle che indicano cambiamenti significativi e opportunità di crescita personale e spirituale.

Cancro: Amore e Successo

Per i nati sotto il segno del Cancro, luglio è un periodo di intensa attenzione amorosa. Con Sole e Venere nel segno fino al 10 luglio, l'amore sarà al centro delle tue giornate. Preparati a nuove iniziative sociali e a connessioni significative. Sul fronte lavorativo, la tua precisione e passione ti aiuteranno a portare avanti con successo i progetti, consolidando alleanze importanti.

Leone: Compleanno al Segno dell'Amore

Per i Leoni, luglio inizia con una celebrazione speciale del compleanno. Venere entra nel segno il 11 luglio, portando con sé un'ondata di romanticismo e voglia di nuove emozioni. Non temere di uscire dalla tua comfort zone e di esplorare nuovi ambienti, potresti incontrare qualcuno di speciale. Sul fronte lavorativo, è un periodo ideale per ricaricare le energie e prepararsi a nuove sfide.

Vergine: Concentrazione e Amore

Luglio vede le Vergini concentrarsi sul lavoro con determinazione, completando progetti esistenti e preparandosi per nuove opportunità. Non dimenticare di dedicare del tempo anche per te stesso/a e per le relazioni personali. Le stelle indicano possibilità di incontri significativi e momenti di introspezione emotiva.

Bilancia: Cupido in Azione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, luglio è il mese dell'amore. Sii pronto/a a lasciarti sorprendere da nuove emozioni e a esplorare relazioni promettenti. Sul fronte professionale, arriveranno grandi novità e successi che rafforzeranno la tua sicurezza e determinazione.

Scorpione: Protezione e Energia Positiva

Luglio ti sorride con protezione astrale per l'amore. Se hai una relazione, intensifica il legame con il/la partner; se sei single, preparati a nuove conoscenze e opportunità di socializzazione. Sul fronte lavorativo, è consigliabile concedersi un po' di riposo per recuperare le energie e affrontare le sfide con rinnovata determinazione.

Sagittario: Amore e Successo in Arrivo

Per i Sagittario, luglio è un mese di rinnovata passione e successo professionale. L'entrata di Venere nel segno porta con sé un'atmosfera di amore e riflessione, mentre sul fronte lavorativo, le situazioni in sospeso si risolveranno a tuo favore.

Capricorno: Dedizione e Nuove Opportunità

Luglio ti vede al centro dell'attenzione sul fronte professionale, dove la tua dedizione e precisione porteranno a grandi successi. Non trascurare l'amore e l'opportunità di fare nuove connessioni significative. È il momento ideale per aprire il cuore a nuove esperienze.

Acquario: Momento di Riflessione e Azione

Per gli Acquario, luglio è un periodo favorevole per esprimere i sentimenti e stabilizzare le relazioni amorose. Sul fronte lavorativo, porta avanti con dedizione i progetti in corso e preparati per l'arrivo di conferme e riconoscimenti attesi da tempo.

Pesci: Riflessione e Crescita Personale

Con Venere nel Cancro, luglio ti invita a esplorare i tuoi sentimenti e a comunicare apertamente con il tuo partner. Sul fronte lavorativo, l'approfondimento delle relazioni con i colleghi potrebbe portare a nuove idee e progetti di successo.