Lunghe liste d'attesa nell'ospedale di Sulmona: la denuncia del Tribunale del Malato

Il Tribunale dei Diritti del Malato ha lanciato un allarme sulle lunghe liste d'attesa nell'ospedale di Sulmona. Secondo la coordinatrice del tribunale, Catia Puglielli, pazienti stanno aspettando per oltre due ore solo per prenotare una semplice gastroscopia, e la prima data disponibile per sottoporsi all'esame è fissata per ottobre 2024, a più di un anno di distanza.

Catia Puglielli sottolinea l'importanza di una diagnosi precoce nella salvaguardia della vita delle persone e esorta gli amministratori dell'ASL e gli organi di controllo a considerare il benessere dei pazienti come priorità. Le lunghe attese, che comunque non superano la media regionale, sono attribuite alla carenza di personale nell'ospedale di Sulmona.