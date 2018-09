Lutto a L'Aquila è morto il notaio Antonio Battaglia, il cordoglio di tutta la cittadinanza

“Ieri è venuto a mancare il Notaio Antonio Battaglia, stimato ed amato professionista di cui si ricorda il lungo operato sempre a servizio della collettività, l'impegno civile e sociale, la capacità di ascolto, la profonda sensibilità che lo hanno reso punto di riferimento per la città di L'Aquila.

Grande è stato l'insegnamento del professionista, maestro delle giovani generazioni, capace di coniugare rigore e correttezza nell'esercizio della funzione con semplicità e disponibilità nei rapporti umani.

Alla sua famiglia ed ai suoi cari, l'abbraccio affettuoso di tutti i notai del distretto di L’Aquila Sulmona Avezzano”

La deputata Dem Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del Premio Bonanni -Bper fondato proprio da Antonio Battaglia, Stefania Pezzopane ed Annamaria Giancarli, esprime il cordoglio per la perdita del notaio Antonio Battaglia “Una persona unica, eccezionale, mi ritengo fortunata per averlo conosciuto e per aver condiviso con lui tante edizioni del Premio intitolato a Laudomia Bonanni che proprio con lui ed Annamaria Giancarli fondammo nel 2001.

Non dimenticherò mai quando andai da lui, allora Presidente di Carispaq,a proporgli di intitolare alla grande scrittrice aquilana Laudomia Bonanni l’istituzione di un Premio internazionale di poesia, ero timorosa di ricevere un ennesimo no.

Ed invece fu un si convinto e motivato. Antonio Battaglia univa alle straordinarie competenze professionali, una grande capacità di relazioni umane ed uno spessore culturale incredibile. A lui ho voluto bene e di anno in anno ogni edizione del Premio era l’occasione per stabilire maggiore condivisione e visione del futuro. Anche dopo il terremoto mi incoraggio’ a tenere comunque la nostra manifestazione proprio all’interno dell’istituto bancario.

La malattia ha interrotto la sua partecipazione fisica ma non il suo sostegno. Piango la sua scomparsa, mi inorgoglisce aver potuto condividere con lui la creazione di una cosa importante per la città e di averlo conosciuto. Nessuno come lui era capace di trasferire tanta serenità e sicurezza, senza troppe parole, con gesti semplici, carichi di amore per la sua città e la sua comunità. Condoglianze alla famiglia. “