Schianto frontale: due morti e un ferito grave

Un violento incidente tra due auto sulla Cicolana ha causato la morte di due anziani e il ferimento grave di un uomo di 57 anni.

Nel pomeriggio del 4 giugno 2025, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Magliano de' Marsi, in provincia dell'Aquila. Due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la strada statale Cicolana, causando la morte di un uomo di 86 anni e di una donna di 68 anni, entrambi residenti nel Reatino. Il conducente dell'altro mezzo, un 57enne di Avezzano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Avezzano, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di Magliano de' Marsi, supportati dai colleghi del Radiomobile di Tagliacozzo, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118. Le forze dell'ordine hanno provveduto a transennare l'area per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso. La Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, al fine di accertare le responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo della strada, ma le cause precise dello scontro sono ancora oggetto di indagine. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte boato seguito da scene di panico, con automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi.