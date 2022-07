Lutto a L'Aquila per la morte di Agostino Del Re, imprenditore, politico e storico direttore CNA

L'Aquila in lutto per la scomparsa nella serata di ieri di Agostino Del Re, la sua morte avvenuta a 70 anni, dopo la grave malattia che lo aveva colpito, e vissuta con grande dignità e riservo, insieme alla moglie Gianna e al figlio Leonardo.

I funerali si terranno sabato alle 11,00 presso la Chiesa delle Anime Sante in piazza Duomo.

“A nome della Municipalità e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Agostino Del Re, uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina. Manager di lungo corso, tra gli incarichi ricoperti, è stato direttore della struttura provinciale della Confederazione nazionale artigianato e piccole medie imprese, un mandato che ha svolto per molti anni con passione, dedizione e spirito di servizio. Apprendo con immenso dolore la notizia della sua prematura dipartita. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio della città dell’Aquila”.

Questo il messaggio del primo cittadino del Capoluogo alla notizia della scomparsa di Agostino Del Re storico direttore del Cna, la confederazione nazionale degli artigiani e sempre ai vertici dell'associazione con vari incarichi.

Messaggi di cordoglio arrivano dal mondo politico ed imprenditoriale:

Il consigliere regionale Americo Di Benedetto e Il Passo Possibile scrivono:

“Con l’improvvisa scomparsa di Agostino del Re perdiamo una guida insostituibile per il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese del territorio aquilano, una persona sempre misurata, stimata per la sua grande professionalità e signorilità. Agostino Del Re ha saputo interpretare fino all’ultimo il suo importante ruolo di Direttore provinciale di CNA con grande competenza, lungimiranza e sensibilità, sempre disponibile al dialogo e al confronto, capace di grandi progettualità e di tessere rapporti ed intese per la risoluzione dei problemi ed il raggiungimento dei risultati, fino a diventare un prezioso punto di riferimento per l’economia e la politica locali”.

Ezio Rainaldi, componente di Giunta camerale e amico storico di Del Re, «Aveva doti di grande umiltà ed equilibrio. Persino nelle sue rivendicazioni era un galantuomo. Se n’è andato in silenzio, com’era nel suo stile. Agostino, con cui abbiamo condiviso battaglie come quella sulla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma, era un punto di riferimento del sistema associativo”.

Claudio Gregori, presidente Cna Provincia dell’Aquila: “la Cna provinciale e la Cna servizi esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa d Agostino Del Re, storico direttore della CNA provinciale da sempre impegnato nelle battaglia a difesa del mondo dell’artigianato. Dirigente apprezzato, molto attivo nella vita politica cittadina con una straordinaria capacità di progettazione che lo hanno portato a ricoprire numerosi incarichi non solo di carattere associativo. Con la prematura dipartita di Agostino Del Re il mondo dell’artigianato perde un’uomo capace che anche nei difficili momenti della pandemia non ha mai fatto mancare il supporto della Confederazione Nazionale Artigiani alle categorie rappresentate”.