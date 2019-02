M'illumino di Meno, il Consiglio Regionale aderisce alla giornata del risparmio energetico

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aderisce alla giornata del risparmio energetico promossa dal programma di Rai Radio 2, "Caterpillar". Gli ideatori di "M'illumino di meno" propongono per venerdì 1 marzo di ridurre il consumo energetico per una notte, compiendo un gesto simbolico all'insegna della sostenibilità ambientale. L'Assemblea regionale spegnerà le luci che illuminano il colonnato dell'Emiciclo e quelle delle "torri", sede dell'attività amministrativa del Palazzo.

Durante tutta la giornata di venerdì, inoltre, sarà chiesto ai dipendenti del Consiglio di ridurre al minimo l'utilizzo di apparecchiature elettriche e degli impianti di riscaldamento.

Si sono spenti per "M'illumino di Meno" la Torre Eiffel, il Foreign Office e la Ruota del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.

Il Consiglio regionale ha investito tempo e risorse per realizzare l'obiettivo di una quasi completa autonomia energetica, con i suoi due impianti fotovoltaici, infatti, genera una potenza di circa 180 kilowatt con un risparmio stimato di energia elettrica di 591mila kilowatt l'anno. Il miglioramento energetico dell'Emiciclo ha subito una grande accelerazione grazie ai lavori di restauro del Palazzo, resi necessari a seguito dei danni causati dal terremoto. Per dare maggiore forza comunicativa all'iniziativa riportiamo il testo integrale del decalogo di "M'illumino di Meno", pubblicato sul portale ufficiale dell'iniziativa, con la certezza che i cittadini abruzzesi aderiranno convinti alla proposta. (ndl)

Il decalogo di "M'illumino di meno" per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile

1. spegnere le luci quando non servono;

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria;

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria;

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni;

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

10. utilizzare l'automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.