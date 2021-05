MAXXI, venerdì inaugurazione ufficiale da domenica apertura al pubblico

Inaugurazione del MAXXI L'Aquila venerdì prossimo 28 maggio, alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini e del presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri.

Con loro anche il Direttore MAXXI L'Aquila Bartolomeo Pietromarchi, la Direttrice MAXXI Architettura Margherita Guccione, il Direttore artistico MAXXI Hou Hanru, il segretario generale MAXXI Pietro Barrera, il sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov.

Come nella sua sede di Roma, il MAXXI L'Aquila punta a far dialogare arti visive, performance, fotografia e architettura, interrogandosi sulla contemporaneità, e a realizzare, attraverso le produzioni di artisti e creativi, la sua missione istituzionale e la sua vocazione culturale e sociale. Accanto a progetti site specific, le sale di Palazzo Ardinghelli ospitano opere della Collezione MAXXI con una programmazione di mostre temporanee d'arte, architettura e fotografia.

Per l'apertura del museo sono stati organizzati quattro giorni di visite gratuite, da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno 2021, con prenotazione obbligatoria su www.maxxilaquila.art, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Domenica 30 maggio (ore 11.00-20.00) e mercoledì 2 giugno (ore 16.00-19.00) le visite saranno arricchite da un servizio di mediazione culturale curato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del corso di laurea in Beni Culturali dell'Università dell'Aquila.

Il MAXXI L'Aquila, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, sarà ufficialmente aperto dal 3 giugno, dal giovedì alla domenica (orari: giovedì 15.00-19.00, venerdì- domenica 12.00-20.00) con ingresso gratuito per tutto il 2021 per gli abitanti di L'Aquila e dell'Abruzzo. Per ogni informazione www.maxxilaquila.art.