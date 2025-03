Macron propone il nucleare all'Europa per difendere la sicurezza comune

Il Presidente francese invita a una nuova strategia di difesa per fronteggiare le crescenti minacce globali, in particolare dalla Russia, e promuove il nucleare come soluzione

L'Europa pronta a una nuova era di difesa: Macron propone il nucleare per proteggere l'Europa dalla minaccia russa

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un importante passo avanti nell'approccio della Francia sulla sicurezza continentale, dichiarando che l'Europa non può più permettersi di rimanere passiva di fronte ai pericoli globali. In un intervento televisivo, Macron ha sottolineato la crescente minaccia rappresentata dalla Russia, che ormai non si limita più all'Ucraina, ma mette in discussione la sicurezza dell'intero continente europeo. «Non possiamo stare a guardare», ha affermato con determinazione, sottolineando l'urgenza di rivedere le strategie di difesa europee.

Una delle sue proposte riguarda l'adozione di una politica nucleare condivisa, che vedrebbe la Francia al centro di un'alleanza strategica per la dissuasione nucleare. Questa iniziativa, pensata per rafforzare la protezione dell'Europa da eventuali aggressioni, è destinata a diventare uno dei temi principali dei colloqui tra i leader europei. Macron ha già convocato per oggi a Bruxelles una serie di incontri con gli alleati per iniziare a definire un piano comune di sicurezza. All'interno di questo quadro, il Presidente ha proposto anche una missione di peacekeeping per garantire il rispetto degli accordi di pace nel caso di un cessate il fuoco definitivo tra Ucraina e Russia.

Sul fronte internazionale, la Russia è vista sempre più come un pericolo per l'Europa, che deve pensare al suo futuro senza contare solo sul supporto degli Stati Uniti. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno messo in luce un cambiamento nella politica americana: dopo aver interrotto gli aiuti militari a Kiev, l'ex presidente ha sollevato dubbi sulla volontà di Zelensky di portare la pace nel paese, chiedendo a Washington di sospendere anche le informazioni di intelligence. Questa mossa è stata giustificata come una strategia per spingere Zelensky ad accettare un accordo di pace. Tuttavia, la situazione sembra evolversi, con Zelensky che ha espresso la volontà di riprendere il dialogo con gli Stati Uniti, nonostante le difficoltà politiche interne.

In questo scenario, la Francia cerca di giocare un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dell'Europa e nel sostenere l'Ucraina. A tal fine, Macron ha proposto di riunire i capi di Stato maggiore di quei paesi che vogliono far parte di una coalizione internazionale per la sicurezza europea, la cosiddetta coalizione dei volenterosi. In base alle ultime informazioni, anche la Turchia potrebbe unirsi a questa alleanza, rafforzando ulteriormente l'importanza strategica della proposta francese.

Parallelamente, Kiev sta cercando di ricucire i rapporti con Washington, con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che ha avuto contatti diretti con i leader ucraini per delineare i prossimi passi verso una pace duratura. Il governo di Zelensky è pronto a negoziare con gli Stati Uniti e gli alleati europei per definire un piano di pace che possa mettere fine al conflitto. Anche se le tensioni tra Trump e Zelensky restano, la speranza di un accordo internazionale sembra essere ancora viva.

Il ruolo crescente della Francia nel panorama geopolitico europeo e internazionale segna un cambiamento significativo nelle dinamiche di difesa, con l'Europa che sembra più che mai intenzionata a prendere il controllo della propria sicurezza, senza affidarsi completamente alle decisioni di Washington.