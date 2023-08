Madre Disperata Salva il Figlio dal Soffocamento Seguendo le Indicazioni Telefoniche del 118

Una scena da incubo si è trasformata in un atto eroico grazie alla pronta reazione di una giovane madre. Ieri sera, a Loreto Aprutino, una donna ha vissuto momenti di terrore quando il suo bambino di appena un anno è stato colto da un improvviso problema respiratorio mentre mangiava. La situazione si è aggravata rapidamente, tanto che il piccolo è diventato cianotico, ovvero blu, a causa della mancanza di ossigeno. In preda al panico, la madre ha immediatamente chiamato il numero di emergenza sanitaria 118 per chiedere aiuto.

La chiamata è stata presa in carico dall'infermiere Andrea Crecchio, operante presso il 118 di Pescara. Con grande professionalità, Crecchio ha guidato la madre attraverso una serie di indicazioni fondamentali per stabilizzare le condizioni del piccolo. La giovane donna, nonostante l'agitazione e la paura, ha seguito attentamente le istruzioni dell'infermiere e ha messo in atto le manovre necessarie per garantire un adeguato apporto di ossigeno al bambino.

Grazie alla tempestiva azione della madre e alle istruzioni fornite dall'infermiere, il bambino è riuscito a riprendere la normale respirazione e il colore cianotico è svanito. L'arrivo dell'ambulanza ha confermato che l'emergenza era stata gestita con successo, anche se il piccolo è stato sottoposto a ulteriori controlli medici sul posto. Successivamente, per precauzione, è stato trasportato in ospedale, dove è stato confermato che la sua temperatura era elevata, ma i parametri vitali erano stabili.

Questo episodio sottolinea l'importanza di essere preparati per affrontare situazioni di emergenza, specialmente quando coinvolgono i più piccoli. La prontezza e la calma della madre, unita all'assistenza preziosa dell'infermiere, hanno fatto la differenza tra una tragedia e un esito positivo. Un esempio tangibile di come la conoscenza delle procedure di primo soccorso possa fare la differenza nelle situazioni critiche.