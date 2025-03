Maestra di Treviso sospesa dopo scandalo OnlyFans: la situazione si complica!

La vicenda della maestra di Treviso, che pubblica contenuti hot su OnlyFans, ha scatenato una forte polemica e ha spinto il Ministero dell’Istruzione a rivedere il Codice di comportamento.

Una maestra di scuola materna di Treviso, Elena Maraga, è stata recentemente sospesa dal suo incarico a causa di un profilo su OnlyFans, dove carica foto e video hot. La vicenda ha sollevato un’ondata di polemiche, soprattutto in un contesto di una scuola cattolica a Varago di Maserada. Dopo aver preso alcuni giorni di permesso, la 29enne ha deciso di sospendersi temporaneamente dal suo lavoro fino alla risoluzione della questione. Il suo avvocato ha già avviato un dialogo con la scuola, e uno degli scenari discussi riguarda le possibili dimissioni della docente o un licenziamento.

Nonostante il fatto che la maestra abbia dichiarato di non volersi licenziare, dicendo: "Non lascerò mai io la scuola, non mi licenzierò mai per prima, per principio", la situazione resta tesa. Le sue dichiarazioni rivelano un senso di delusione e rabbia per quanto accaduto, ma anche una volontà di comprendere come evolverà la vicenda.

Il caso ha avuto un risvolto significativo anche a livello istituzionale. Infatti, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di aggiornare il Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici, inserendo specifiche riguardo alla gestione dei social media per gli insegnanti. Il nuovo codice stabilisce che i dipendenti pubblici devono evitare comportamenti che possano compromettere l'immagine e il prestigio dell’amministrazione.

Inoltre, la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) sta lavorando a un codice etico che, tra le altre cose, include il rispetto dell'immagine pubblica e un uso appropriato dei social. La proposta, che al momento riguarda soprattutto le scuole del Veneto, potrebbe essere adottata a livello nazionale se dovesse ottenere l'approvazione.

La vicenda ha acceso un dibattito sulle regole da applicare a chi lavora con i bambini e sul ruolo dei social media nel settore pubblico. La scuola in questione, come altre, sta cercando di gestire al meglio le ripercussioni di questi eventi, per tutelare i bambini e garantire un ambiente di rispetto.