Maestro di Religione Condannato per Abusi su Quattro Bambini: Sentenza di 6 Anni e 8 Mesi

Un dramma si è consumato nell'aula di un asilo dove un maestro di religione di 35 anni è stato condannato a una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale su quattro bambini, tutti tra i 4 e i 5 anni di età. La sentenza è stata emessa nel contesto di un processo con rito abbreviato, segnando il culmine di un caso di orrore scoperto grazie alla vigilanza attenta di una collega.

È stata una maestra ad aver sollevato i primi sospetti, entrando in aula e notando un comportamento "inusuale" del maestro che allontanava rapidamente una bambina da sé al suo arrivo. Questo episodio ha innescato una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di abusi documentati anche tramite microcamere installate dalla Polizia locale, sotto la guida della pm di Milano Rosaria Stagnaro, con la decisione finale della gup Angela Minerva.

Il maestro, arrestato alla fine di marzo dell'anno precedente, era stato trasferito successivamente ai domiciliari in una comunità terapeutica, ma è stato riportato in carcere di recente per violazioni delle misure cautelari. Nonostante una perizia psichiatrica abbia escluso problemi di mente, l'uomo è stato anche indagato in un altro filone di inchiesta che ha evidenziato segnalazioni e testimonianze di abusi su altri quaranta bambini, avvenuti nelle numerose scuole in cui ha prestato servizio nel passato.

Il caso ha scosso profondamente l'opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione dei minori nelle istituzioni educative, evidenziando la necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza e vigilanza per prevenire simili tragedie in futuro.