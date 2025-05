Maggio sotto shock: freddo, temporali e grandine sconvolgono l'Italia

Una massa d'aria artica travolge l'Italia, portando un drastico calo delle temperature, temporali intensi, grandinate e allerta meteo in numerose regioni.

Dopo un inizio di maggio caratterizzato da temperature estive, l'Italia affronta ora un repentino cambiamento climatico. Una vasta area di bassa pressione, alimentata da correnti fredde provenienti dalla Scandinavia, ha raggiunto il nostro Paese, causando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature sono in forte diminuzione, con cali fino a 10°C, e si registrano temporali, grandinate e raffiche di vento in diverse regioni.

Il Centro-Nord è particolarmente colpito, con fenomeni intensi in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e nella Toscana centro-settentrionale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per alcune aree della Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre altre regioni sono in allerta gialla.

Le previsioni indicano che l'instabilità atmosferica persisterà per tutta la settimana. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da rovesci e temporali intermittenti, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il Sud sarà meno coinvolto, ma non si escludono episodi di maltempo localizzati. Le temperature continueranno a scendere, mantenendosi al di sotto della media stagionale.

Per giovedì e venerdì si prevede una lieve attenuazione dei fenomeni, con precipitazioni più isolate e spazi di sereno soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, il rischio di temporali persiste, in particolare nelle zone montuose. Le temperature rimarranno stabili o in ulteriore lieve calo.

Il fine settimana potrebbe vedere un temporaneo miglioramento, con un aumento delle temperature e condizioni più stabili. Tuttavia, l'incertezza rimane elevata, e non si escludono nuovi peggioramenti a partire dalla prossima settimana.

In conclusione, l'Italia sta vivendo un maggio anomalo, con condizioni meteorologiche più tipiche dell'inizio della primavera che della stagione estiva. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare il maltempo in arrivo.