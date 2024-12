Magia natalizia a L’Aquila: tutti gli eventi da non perdere

Oltre 80 appuntamenti tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli animeranno il capoluogo abruzzese fino all’11 gennaio.

Il clima di festa natalizia avvolge L’Aquila, con un ricco calendario di eventi che promettono di coinvolgere cittadini e visitatori fino all’11 gennaio. L’amministrazione comunale ha organizzato più di 80 iniziative che spaziano tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli teatrali, puntando a valorizzare tradizione e cultura del territorio.

Dopo l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, le attività si snoderanno tra il centro storico e le frazioni. Tuttavia, per quest’anno non sono previsti eventi specifici per la notte di Capodanno, lasciando spazio ad appuntamenti che copriranno tutto il periodo delle festività.

Tra gli eventi più attesi, il 14 dicembre alle ore 18, il Ridotto del Teatro Comunale ospiterà “La Grande Opera in Jazz”, uno spettacolo che vede protagonista Danilo Rea accompagnato da grandi interpreti del canto. Invece, il fine settimana del 21 e 22 dicembre, il borgo di Paganica si trasformerà in un centro di attrazioni con i mercatini di Natale, esposizioni curate dagli studenti e mostre fotografiche.

Un momento di particolare emozione sarà il concerto della Corale Gran Sasso, previsto il 21 dicembre alle ore 17:30 nel suggestivo Santuario della Madonna d’Appari. A concludere gli appuntamenti principali, il 29 dicembre alle 18, nella frazione di Camarda, si terrà la 33ª edizione del presepe vivente, un evento che richiama ogni anno numerosi spettatori per la sua atmosfera unica.

Questo Natale all’Aquila promette di regalare momenti di gioia e condivisione, celebrando al contempo la ricchezza culturale e artistica della città e delle sue comunità. Il programma completo degli eventi è disponibile online per consentire a tutti di pianificare al meglio la propria esperienza natalizia.