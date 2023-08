Mai un Luglio Così Caldo!

Il mese di luglio del 2023 è entrato nei libri di storia come il mese più caldo mai registrato su scala globale, segnando un nuovo allarme per i cambiamenti climatici in corso. Questo nuovo record giunge dopo che giugno dello stesso anno aveva già stabilito il primato per il giugno più caldo mai documentato. Le temperature medie globali hanno toccato una media di +16,9°C, un incremento significativo rispetto al precedente record di luglio 2019, il quale era stato di +0,33°C in meno (16,63°C), come riportato dai dati del sistema Era5. Questi dati preoccupanti hanno sollevato l'ipotesi che l'intero anno 2023 potrebbe essere destinato a diventare l'anno più caldo di sempre, seguendo un trend di riscaldamento che preoccupa gli esperti.

Durante il mese di luglio, sono stati infranti numerosi record di calore in molte parti del mondo, poiché ondate di calore eccezionali hanno spinto le temperature a livelli senza precedenti. Questi episodi di caldo intenso hanno interessato contemporaneamente il Nord America, l'Asia e l'Europa, affiancati da ondate di calore oceaniche che hanno coinvolto gli Oceani. Nella provincia cinese di Xinjiang, è stata segnalata una temperatura estrema di +52,2°C, mentre in Europa, nella regione di Sardegna, è stata raggiunta la temperatura senza precedenti di 48,2°C, segnando la cifra più elevata in Europa fino a quel momento nel 2023. Nel frattempo, le temperature del Mediterraneo hanno raggiunto livelli record e il ghiaccio marino antartico ha segnato la sua minima estensione storica.

Questa cupola di calore ha generato eventi climatici straordinari in diverse parti del mondo. In Nord Africa, la capitale tunisina, Tunisi, ha fatto segnare un nuovo record storico con una temperatura di 49°C. Negli Stati Uniti, Phoenix ha attraversato il mese più caldo mai registrato nella storia di qualsiasi città, mentre la Valle della Morte ha sperimentato temperature eccezionali di 49°C a mezzanotte. Il 6 luglio, la temperatura media globale giornaliera ha addirittura superato il precedente record di agosto 2016, raggiungendo il valore di 17,08°C, stabilendo così il nuovo primato come giornata più calda mai documentata. Da un punto di vista climatico, questa anomalia ha superato la soglia critica di 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, limite fissato nell'Accordo di Parigi per affrontare i cambiamenti climatici.

Questi straordinari fenomeni climatici sono frutto dell'interazione tra il riscaldamento globale causato dalle attività umane e la variabilità naturale del sistema climatico. La combinazione insolita dei fenomeni climatici ENSO, con una rapida transizione da un periodo di La Niña a El Niño, ha contribuito alla creazione di questo scenario meteorologico senza precedenti. Mentre il trend generale del riscaldamento globale diventa sempre più evidente, è importante sottolineare che la variabilità interna del clima svolge anch'essa un ruolo significativo in questi eventi straordinari.