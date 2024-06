Malore al Volante: 33enne Finisce Contro il Guardrail sulla Fondovalle Sangro

Un 33enne residente ad Archi ha perso il controllo della sua Fiat 500 oggi alle 13, finendo contro il guardrail sulla Fondovalle Sangro, nel territorio di Atessa. L'uomo, che stava viaggiando in direzione mare, ha attraversato tutta la carreggiata al chilometro 68, probabilmente a causa di un malore.

Il veicolo ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta, contro il guardrail. Soccorso immediatamente da un'ambulanza del 118, è stato poi trasportato in elisoccorso in ospedale, dove è ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Carabinieri di Atessa.