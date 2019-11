Malta, omicidio Daphne Caruana, arrestato Yorgen Fenech, l'imprenditore stava per darsi alla fuga

Dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato il business man Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta.

L'uomo d'affari era a bordo del suo yacht, intercettato e bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Lo riferisce il Times of Malta.

Fenech è a capo di un consorzio che ha vinto una gara nel 2013 per la costruzione di una centrale a gas. Nel 2018 è risultato essere proprietario di una società offshore segreta - la '17 Black' - di cui Caruana Galizia aveva scritto nei mesi precedenti l'attentato dinamitardo che le è costato la vita nel mese di ottobre del 2017. L'arresto, al momento non è stato ancora confermato dalle autorità. Ieri il primo ministro maltese Joseph Muscat aveva firmato la lettera che accorda la grazia presidenziale all'uomo che sostiene di conoscere l'identità del mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Il provvedimento è stato condizionato all'effettiva conferma in tribunale delle prove fornite dall'uomo. Muscat ha spiegato ai giornalisti che la grazia si applicherà a qualsiasi procedimento nel quale l'uomo dovesse essere coinvolto, a patto che vi sia da parte sua collaborazione con le autorità anche in relazione a quelle vicende. L''intermediario', attraverso il suo avvocato, ha chiesto la grazia in cambio delle informazioni in suo possesso sull'omicidio di Caruana Galizia. "Se questa persona collaborerà e le informazioni fornite saranno sufficienti per processare il mandante di questo crimine, allora riceverà la grazia presidenziale", ha riferito il premier maltese.