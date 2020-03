Maltempo Allagamenti e frane sulla costa abruzzese

Gran lavoro la notte scorsa per gli uomini dei vigili del fuoco del Comando di Pescara impegnati ininterrottamente per far fronte a numerosi allagamenti avvenuti a Pescara e in alcuni centri della provincia.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in diversi stabili dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua e in alcuni cantieri dove erano stati sospesi i lavori per l'emergenza Coronavirus.

Nel pescarese diversi i centri colpiti dalla pioggia caduta per oltre 24 ore. In risoluzione i problemi di interruzione dell'erogazione di energia elettrica che sempre per il maltempo avevano interessato ieri il pescarese.

Decine gli interventi che si susseguono da stanotte a causa delle conseguenze del maltempo e delle piogge incessanti e copiose che fino a questa mattina hanno interessato il territorio della provincia di Teramo.

La situazione è in evoluzione, anche le strade interrotte da frane e smottamenti potrebbero essere riaperte nel corso della giornata. A renderlo noto è la Provincia di Teramo.

"Al momento le situazioni più critiche riguardano la sp 19 Comune di Teramo località Osservatorio Collurania: sfondamento sede stradale Provinciale 19 Comune di Castellalto, frana di monte provinciale 24/c Comune di Castellalto, frana di monte ostruisce carreggiata - strada chiusa - provinciale 25/a in prossimità zona industriale Castellalto, allagamento sede stradale, provinciale 27 Atri, zona Casoli e San Rocco frane e smottamenti, provinciale 23 fra Castellato e Cellino, frana, provinciale 22/e località Mosciano sottopasso allagato, provinciale 25 località Castelbasso comune di Castellalto, frane diffuse.

A Vasto, il sindaco Francesco Menna, ha disposto il monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Sinello a seguito dell'allerta comunicata dal Centro Funzionale d'Abruzzo che segnala il superamento della soglia di pre-allarme e un graduale aumento verso soglia di allarme del corso d'acqua (ABRU-D2).

A occuparsi del controllo il Gruppo comunale della Protezione Civile i cui volontari in questi giorni stanno prestando la loro opera negli interventi, nella consegna di spesa e farmaci a domicilio e nell'assistenza agli utenti delle poste in Via Giulio Cesare per il pagamento delle pensioni.