Maltempo: Allerta Gialla per Piogge e Temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo a causa del persistere del maltempo, con l'Abruzzo tra le regioni italiane interessate. Da questa notte e per le prossime 24 ore, si prevedono piogge e temporali diffusi, con frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In particolare, l'allerta rossa è stata dichiarata per il rischio idraulico nel Veneto, mentre l'Emilia-Romagna e il Veneto sono sotto allerta arancione. Quindici regioni, tra cui l'Abruzzo, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, le Marche, e molte altre, sono invece in allerta gialla. La situazione richiede massima attenzione e precauzione da parte della popolazione e delle autorità competenti.