Maltempo colpisce l’Italia: temporali, nubifragi e rischi idrogeologici in diverse regioni

Piogge torrenziali su Sardegna e Nord Italia, con neve sulle Alpi e venti ciclonici previsti nelle prossime ore.

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia si intensifica, colpendo in particolare le regioni del Centro-Nord con piogge, temporali e possibili criticità idrogeologiche. Anche alcune zone del Sud potrebbero essere coinvolte nelle prossime ore, sebbene con fenomeni meno intensi.

Aggiornamenti della situazione meteo evidenziano gravi criticità. Sardegna, in particolare il Sassarese, ha subito un nubifragio che ha scaricato oltre 50 mm di pioggia in un'ora, causando allagamenti, traffico bloccato e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua. Anche nel Medio Campidano si segnalano problemi dovuti al maltempo.

Nelle Alpi occidentali, invece, le nevicate sono iniziate dai 2200 metri, soprattutto tra le Alpi Cozie e Marittime, dove la strada provinciale 251, che collega Italia e Francia, è stata temporaneamente chiusa. Si attende la riapertura dopo le operazioni di sgombero neve e trattamenti antigelivi.

Nel Lazio, il tempo sta peggiorando rapidamente. Le piogge hanno iniziato a interessare il Viterbese, con rovesci che ora si estendono verso la provincia di Roma. Anche il Frusinate ha segnalato le prime piogge.

Situazione critica anche in Lombardia, dove forti temporali hanno causato rallentamenti del traffico a Milano e nelle aree circostanti, con numerose code sulle autostrade A1, A8 e A4. Un albero è caduto in via Lario a causa delle abbondanti piogge, peggiorando ulteriormente la situazione viabilistica.

Il peggioramento meteo è legato a una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che ha già portato maltempo su diverse regioni del Centro-Nord. Le aree maggiormente colpite includono la Pianura Padana, la Toscana, l’Umbria e le Marche, con fenomeni che potrebbero continuare a intensificarsi nelle prossime ore. Accumuli significativi sono stati registrati in Toscana, dove nel Grossetano si sono superati i 120 mm di pioggia. In Umbria e nella parte interna delle Marche, si registrano accumuli fino a 70 mm, con scuole chiuse nella provincia di Terni.

Nonostante il maltempo, l'estremo Sud continua a registrare condizioni di caldo, con temperature superiori ai 26°C in Sicilia e Calabria. Questo scenario, causato da venti caldi meridionali, non dovrebbe subire variazioni significative nelle prossime ore.

Previsioni per le prossime ore indicano che il Nord Italia continuerà a essere interessato da piogge e temporali intensi, in particolare su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il rischio di locali nubifragi. Miglioramenti sono previsti nel Nordovest tra il pomeriggio e la sera, mentre nuove piogge colpiranno l’arco alpino centro-orientale.

Il Centro Italia vedrà un’ulteriore intensificazione delle piogge, con nubifragi attesi soprattutto in Toscana e Umbria, e, in serata, su Lazio e Abruzzo. Al Sud, invece, si attendono solo fenomeni isolati, con possibili piogge su Campania, Basilicata e Puglia.

In Sardegna, la situazione dovrebbe migliorare in serata, con piogge che si attenueranno dopo aver colpito le aree centro-settentrionali. I venti resteranno forti, con un sistema di rotazione ciclonica che interesserà il medio-alto Tirreno, portando a un calo delle temperature in tutta l'area del Centro-Nord.

In sintesi, il maltempo in Italia continuerà a causare disagi significativi nelle prossime ore, con criticità legate a allagamenti, frane e interruzioni del traffico nelle regioni più colpite. Il Centro-Nord rimarrà la zona maggiormente interessata dai fenomeni meteorologici estremi, mentre il Sud dovrà ancora fare i conti con temperature alte e venti intensi.