Maltempo e neve in arrivo: come si evolve il meteo nei prossimi giorni

Previsioni meteo: freddo in aumento e nuove perturbazioni con rovesci, temporali e neve fino a bassa quota nel weekend.

Il fine settimana si prospetta all’insegna del peggioramento meteo, con un’intensificazione di piogge e nevicate a quote sempre più basse. L'inverno comincia a mostrare il suo volto più deciso con un’alternanza tra giornate di relativa stabilità e nuove ondate di maltempo che interesseranno diverse aree del Paese.

Giovedì 5 dicembre: residue instabilità e miglioramenti sparsi

Al Nord, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, salvo qualche residuo annuvolamento sulla Romagna. Nubi alte in arrivo in serata interesseranno le regioni occidentali. Le temperature rimarranno stabili o in leggero calo, con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Al Centro, le regioni adriatiche saranno interessate da fenomeni residui che tenderanno ad esaurirsi entro la sera, lasciando spazio a schiarite; più stabile sui settori tirrenici. Le temperature si manterranno stabili, con massime tra 10 e 15 gradi.

Al Sud, continueranno le piogge e i temporali, in attenuazione verso sera. Fenomeni più deboli interesseranno Campania, Sardegna e parte della Sicilia. Temperature in diminuzione, con massime tra 12 e 17 gradi.

Venerdì 6 dicembre: variabilità e primi segnali di peggioramento

Al Nord, si prevedono cieli variabili con deboli fenomeni sulle Alpi di confine, mentre altrove si alterneranno schiarite e nubi sparse. Graduale rasserenamento dal pomeriggio, ad eccezione di Liguria e Friuli-Venezia Giulia dove persisteranno addensamenti. Temperature in calo, massime tra 7 e 10 gradi.

Al Centro, l’aumento della copertura nuvolosa interesserà le regioni tirreniche, con qualche pioggia isolata in Toscana. Altrove i cieli saranno poco nuvolosi o parzialmente soleggiati. Le massime oscilleranno tra 10 e 14 gradi.

Al Sud, ancora variabilità con residue precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia, in graduale attenuazione. I venti si indeboliranno, mentre le temperature subiranno un lieve rialzo, con massime tra 13 e 18 gradi.

Sabato 7 dicembre: peggioramento diffuso con neve a quote collinari

Il Nord sarà interessato da un graduale peggioramento. Piogge e rovesci si intensificheranno nelle regioni occidentali, con nevicate previste sulle Alpi a partire dai 500-900 metri. Dal tardo pomeriggio, si attendono miglioramenti sul Nord-Ovest. Temperature in discesa, con massime tra 5 e 10 gradi.

Al Centro, la giornata inizierà soleggiata, ma dal pomeriggio peggiorerà rapidamente in Toscana, con piogge e rovesci che si estenderanno verso sud. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 12 e 17 gradi.

Al Sud, spiccata variabilità lungo il versante tirrenico, con piogge che si intensificheranno a fine giornata, mentre altrove le nubi aumenteranno progressivamente. Le massime saliranno leggermente, toccando valori tra 15 e 20 gradi.

Tendenza per domenica 8 dicembre: neve e maltempo persistono

Le condizioni meteo rimarranno instabili al Nord-Est, con nevicate sulle Dolomiti e piogge deboli in pianura. Sul resto del Settentrione, i cieli saranno parzialmente nuvolosi con locali schiarite. Al Centro, le precipitazioni coinvolgeranno il versante tirrenico e il Gran Sasso, con nevicate a quote medio-basse. Al Sud, le piogge si faranno più insistenti su Calabria e Sicilia, mentre sulle isole maggiori si alterneranno nuvolosità e schiarite.

La settimana successiva potrebbe vedere una breve tregua, ma con l’arrivo di nuove perturbazioni dal Nord Atlantico, che manterranno il clima instabile e dinamico.