Maltempo, freddo in Abruzzo, neve a quota 1400 metri sul versante teramano del Gran Sasso

Clima invernale in Abruzzo dove la neve ha fatto la sua comparsa fino a 1400 metri di quota.

Imbiancata la zona del Rifugio Fioretti, a 1500 metri sul Gran Sasso, nella Val Chiarino, alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia.

E nel Teramano, sui Monti della Laga, in località Il Ceppo, a 1334 metri di quota.

La rete meteo dell'associazione Aq Caput Frigoris ( (https://www.caputfrigoris.it/ ), che con le sue webcam ha immortalato la prima neve della stagione, ha registrato temperature minime sotto lo zero in diverse località, come i -5.2° C della stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso; i -2.9°C della stazione "La Madonnina" a quota 2003 metri in località Majelletta-Blockhaus sulla Maiella (dato acquisito in collaborazione con Chieti Meteo); i -2.8°C di Campo Imperatore, rilevati dalla stazione "Giardino alpino" a 2132 metri sul Gran Sasso, i -2.7°C sul Monte Genzana, a 1980 metri.