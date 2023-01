Maltempo, il fronde del freddo si sposta al sud, neve in Puglia, allagamenti in Abruzzo

FORTE MAESTRALE E DISAGI. Intense raffiche di Maestrale stanno spazzando buona parte del territorio, ma le più intense si registrano sulle isole maggiori con picchi di 100km/h in Sardegna sul Campidano, nonché sulle coste tirreniche della Sicilia. Raffiche di oltre 100km/h sull'entroterra messinese, mentre si segnalano danni e disagi a Palermo dove le raffiche hanno raggiunto i 90km/h e hanno sradicati alcuni alberi, divelto cartelloni pubblicitari e strappato lamiere e tettoie. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Forte vento in Calabria con raffiche che hanno sfiorato i 100km/h sul Catanzarese, così come in Liguria con punte di 110km/h sulle zone interne appenniniche.

METEO PROSSIME ORE. Bel tempo sulle regioni settentrionali con sole offuscato da sottili velature e qualche addensamento in più sui confini alpini occidentali. Sulle regioni centrali condizioni soleggiate sono attese sul versante tirrenico, salvo addensamenti e isolati fenomeni verso il confine abruzzese. Migliorerà rapidamente in Umbria con ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi. Instabile invece sul versante adriatico con piogge e rovesci inizialmente diffusi, ma in attenuazione in giornata sulle Marche e la sera in Abruzzo, con ritorno a cieli poco nuvolosi. Neve sull'Appennino dagli 800/900m. Al Sud tempo diffusamente instabile con piogge e temporali a tratti forti in giornata, al mattino sul versante tirrenico tra Calabria e nord Sicilia, entro sera in Puglia. Neve oltre gli 800/1000m, anche in Sicilia. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata, più asciutto in Campania. In Sardegna locale variabilità al mattino, poi più soleggiato. Venti forti di Maestrale con possibili mareggiate sulle coste esposte

AGGIORNAMENTO ORE 10,10. ALLAGAMENTI IN ABRUZZO. Il fronte sta impegnando l'Abruzzo con fenomeni anche intensi e localmente temporaleschi. Disagi si registrano a Pescara dove una strada è stata completamente allagata nella zona Alcione, rendendo difficoltoso l'ingresso a scuola agli alunni.

AL SUD NEVE FINO A 700M. La quota neve in mattinata oscilla intorno a 700/1000m su gran parte dei settori peninsulari, con fiocchi fino a Campobasso dove però la temperatura si mantiene leggermente positiva e non si segnalano accumuli al suolo. Il limite neve oscilla intorno a 1000/1300m tra Calabria e Sicilia.

SITUAZIONE ORE 8. L'Italia rimane inserita in una dinamica circolazione depressionaria con un minimo di pressione in spostamento verso i Balcani. Intorno ad esso ruota una perturbazione che oggi si attarda sulle regioni del medio Adriatico e al Sud, dando luogo a fenomeni anche temporaleschi e localmente forti. L'aria fredda che affluisce verso il centro depressionario sta provocando un abbassamento della quota neve, con fiocchi anche sotto i 1000m sulla dorsale appenninica centro-meridionale.

PIOGGE E ROVESCI SU MARCHE E ABRUZZO, NEVE IN APPENNINO. Il medio versante adriatico è alle prese con il passaggio del fronte responsabile di piogge e rovesci estesi che si concentrano soprattutto sul basso Abruzzo, dove localmente risultano intense in avvio di giornata e raggiungono anche il Molise. Sull'Appennino è tornata la neve a partire dai 700/900m e si registrano circa 10cm di accumulo a 1500m sui rilievi abruzzesi nella zona del Gran Sasso, imbiancata anche la Majella. Nevica, seppur debolmente, fino a Campobasso, nevicata fitta in atto a Capracotta.

SICILIA TRA TEMPORALI, GRANDINE E NEVE. In mattinata il maltempo sta colpendo duro in Sicilia a causa del fronte freddo in discesa dal Tirreno, carico di rovesci temporali. Un'intensa grandinata ha colpito un tratto dell'A 19 nel Palermitano tra Altavilla Milicia e Trabia, imbiancando parte della carreggiata. Una violenta grandinata ha interessato anche Milazzo imbiancando alcune strade e creando difficoltà nella circolazione. Sulle zone interne della Sicilia tirrenica si stanno scaricando temporali nevosi a partire dai 900/1100m. NEVE IN PUGLIA DAGLI 800M. I primi fiocchi della stagione invernale hanno raggiunto questa mattina la Puglia nel Foggiano. Nevica infatti sulla Daunia a partire dagli 800m di quota, con i fiocchi che cadono fitti e cominciano ad imbiancare.

ROVESCI E TEMPORALI SUL BASSO TIRRENO, DISAGI E NEVE DAI 1000M. Il ramo più meridionale della perturbazione sta coinvolgendo i settori tirrenici meridionali, sia peninsulari che della Sicilia. I rovesci più intensi si registrano sulla Calabria tirrenica e in particolare sul Cosentino, con accumuli pluviometrici di oltre 25mm. Disagi nei collegamenti ferroviari per avverse condizioni meteo si segnalano nella zona di Reggio Calabria. Temporali stanno bersagliando in Sicilia il Messinese tirrenico. Il calo delle temperature si è avvertito anche all'estremo Sud, tanto che sulla dorsale calabrese i fiocchi cadono già dai 900/1000m e imbiancano località come Gambarie d'Aspromonte. Neve anche in Sicilia dai 1200m con i fiocchi che imbiancano Piano Battaglia, Piano Provenzana e Floresta, nevica anche a Enna.