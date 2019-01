Maltempo in Abruzzo, disagi per trasporti, saltate molte corse Tua

La presenza di ghiaccio e accumuli di neve sta creando problemi alla viabilità dei mezzi Tua Spa in alcune zone dell'Abruzzo. I servizi di lunga percorrenza (Pescara, Roma, Avezzano, Giulianova/Teramo) vengono effettuati come da orari.

Per quanto riguarda L'Aquila e provincia, non è stato effettuato il servizio da Opi per S. Demetrio ne Vestini-L'Aquila e da Bominaco per Caporciano-L'Aquila.

Rallentati a causa del ghiaccio i servizi nella zona di Sulmona dove è stato necessario l'intervenuto in soccorso di alcuni autobus con problemi in rotatorie e strade del centro abitato di Sulmona.

Al momento risultano molto difficili le percorrenze nella zona di Avezzano, per via del consistente accumulo della neve, i collegamenti con le zone di Castel Di Sangro, Barrea e Pescasseroli e, proprio per tale motivo, alcune corse non possono essere effettuate. Critica risulta la situazione per i mezzi Tua nella zona dell'Alto Sangro: i servizi per Pescocostanzo, Pietransieri, e Roccaraso sono bloccati a causa delle avverse condizioni meteo.

In alcune zone del territorio Teramano i servizi di lunga percorrenza sono effettuati regolarmente. Alcune problematiche sono legate all'accumulo di neve e alcuni servizi, soprattutto nelle prime ore della giornata, non sono stati effettuati.

Nessun problema per i servizi a Giulianova che si stanno svolgendo in modo regolare.

Per quanto riguarda la provincia di Chieti, regolari le corse a Lanciano. Non vengono effettuate invece quelle per Torricella e Lama dei Peligni. Da Casoli è stata effettuata solo la prima corsa. Per Pizzoferrato le corse sono attualmente regolari, l'unica soppressa risulta essere quella da Castel di Sangro per Villa Santa Maria. La corsa Castel di Sangro è limitata a Sant'Angelo del Pesco (Isernia). La corsa per Montelapiano non è stata effettuata. Per Roccascalegna il servizio risulta regolare, l'unica corsa non effettuata è quella della Sevel che è partita da Torricella. Situazione in continua evoluzione. Effettuati con ritardi i servizi da Roccamontepiano. Problemi di circolazione, soprattutto per la presenza di ghiaccio, sono stati registrati soprattutto nelle prime ore della giornata.

Alcune strade risultano impraticabili come per esempio quella che transita per Filetto impedendo, di fatto, alcuni collegamenti. I servizi risultano regolari nell'area urbana di Pescara mentre non sono stati effettuati nelle prime ore del mattino i servizi per Farindola e Villa Celiera. Per Civitella Casanova le corse sono effettuate con ritardo così come le corse per Arsita, Peschiole, per Scafa e Caramanico. Non si effettuatano corse a Roccamorice e Abbateggio (sono attestate al bivio di Roccamorice). I servizi in partenza da Tocco da Casauria non transitano per Pescosansonesco. La corsa diretta a Rapino non transita per il paese.

Tutte le novità vengono veicolate sui canali ufficiali di TUA Spa: sito internet www.tuabruzzo.it, canali social come la pagina Facebook Tua Spa Società unica abruzzese di trasporto o Twitter all'account @tua_spa, oltre al numero verde 800 762 622 attivo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00.