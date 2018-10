Maltempo in Abruzzo, nell'alto Sangro straripa il fiume

Il forte maltempo in Alto Sangro e nei paesi del Parco nazionale d’Abruzzo, con pioggia incessante, vento e blackout, ha fatto esondare il fiume Sangro causando allagamenti in molte zone, tanto che alcune abitazioni sono state evacuate.

A Castel di Sangro sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme a volontari della Protezione Civile, impegnati anche i carabinieri, per il controllo nella viabilità, valutazione rischi e soccorso alle persone.

Le acque del fiume Sangro, hanno travolto un ponte per l’attraversamento pedonale. Chiuso in via precauzionale, anche il ponte che sovrasta il corso d’acqua, situato sulla Strada Provinciale che collega il comune di Villetta Barrea a quello di Civitella Alfedena.

Molte abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un blackaut, alcuni anziani hanno abbandonato le proprie abitazioni che sono state allagate dalle acque.



Allagati anche esercizi commerciali, il servizio pubblico paralizzato e la mobilità ridotta.

Cantine completamente allagate, a Villetta Barrea, Opi e Pescasseroli, rami di alberi sono caduti sulle automobili in sosta e sui tetti.

Diversi gli animali sia da allevamento che fauna selvatica sono rimasti bloccati nel fiume in piena.

Ora si temono frane e smottamenti, difficoltà anche a Scanno e Villalago, sorvegliato speciale il fiume Zittola, a Castel di Sangro.