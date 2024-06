Maltempo in Italia: Allerta Arancione in Lombardia, Gialla in Trentino e Veneto

L'Italia si trova in una situazione di contrasto tra caldo e temporali. Per la giornata di oggi, lunedì 10 giugno, è stata dichiarata allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, mentre è stata emessa un'allerta gialla per Trentino-Alto Adige e Veneto, nonché su parte di Lombardia e Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile aggiorna costantemente il quadro meteorologico e le criticità previste, consultabili sul sito ufficiale (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme di comportamento da seguire in caso di maltempo.

Pioggia e sabbia su Milano

La giornata di ieri ha portato una pioggia mista con sabbia proveniente dal Sahara su Milano, Bergamo, Mantova e altre zone della Lombardia, lasciando un numero considerevole di auto e mezzi sporchi. In serata, come previsto, un violento temporale ha colpito la città di Milano, interrompendo la calura della domenica elettorale. La pioggia è stata intensa a partire dalle 21:30 circa, causando diverse strade allagate e temporaneamente chiuse. Nonostante ciò, al momento non sono stati segnalati problemi gravi, se non la cancellazione del concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo.

Brescia e Cremona le città più colpite

Una forte perturbazione ha interessato il territorio lombardo nelle ultime ore, provocando numerosi allagamenti soprattutto nelle province di Brescia e Cremona. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse situazioni di emergenza, supportati anche da sei squadre provenienti dall'Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, e i vigili del fuoco stanno facendo il possibile per assistere la popolazione colpita dal maltempo.

Allerta in Toscana

Anche la Toscana centro settentrionale è stata colpita da una forte perturbazione nella notte, con forti raffiche di vento e grandinate. Il governatore Eugenio Giani ha riportato su social media che sono stati registrati oltre 4000 fulmini nell'area interessata. La Protezione Civile regionale aveva già emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti, che è rimasta attiva fino alle 8 di oggi.