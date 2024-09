Maltempo in Italia: Piogge e temporali persistono fino a venerdì, ecco le zone più colpite

Il ciclone Boris continua a influenzare il tempo in Italia con piogge e temporali, soprattutto nelle regioni adriatiche.

Il ciclone Boris si sta lentamente indebolendo, ma continuerà a causare maltempo intenso su diverse aree dell'Italia centrale fino a venerdì. Le condizioni atmosferiche più critiche si verificheranno nelle regioni adriatiche, comprese le Marche e l'Emilia Romagna, in particolare giovedì. Tuttavia, anche il resto del versante adriatico non sarà esente da fenomeni avversi. Sul lato tirrenico, invece, si prevede un miglioramento delle condizioni. Ecco le previsioni dettagliate per giovedì e venerdì.

Meteo giovedì – Al Nord, le piogge continueranno a interessare l'Emilia e la Romagna, sebbene con una graduale attenuazione nel pomeriggio e in serata. Altrove, il tempo sarà inizialmente soleggiato, soprattutto sulle Alpi, ma la giornata vedrà un aumento della nuvolosità con possibilità di piovaschi sulle Alpi centro-occidentali. Al Centro, le piogge e i temporali saranno prevalenti sul versante adriatico, soprattutto nelle Marche, dove si potrebbero verificare nubifragi e criticità idro-geologiche, sebbene i fenomeni dovrebbero diminuire in serata. Anche su Toscana interna, Umbria e Lazio interno ci saranno piogge nel pomeriggio, con maggiori schiarite lungo le coste tirreniche. Al Sud, ci sarà una variabilità spiccata con rovesci o temporali più frequenti nel pomeriggio in Puglia, mentre il tempo sarà più asciutto sulle coste ioniche e nel sud della Sicilia. In Sardegna, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite, senza fenomeni significativi. Le temperature sono previste in lieve aumento al Nord.

Meteo venerdì – Al Nord, ci saranno graduali schiarite in Emilia Romagna, con gli ultimi fenomeni che dovrebbero esaurirsi durante la notte. Le restanti regioni presenteranno nubi sparse e schiarite, con possibili annuvolamenti più intensi sulle Alpi occidentali nel pomeriggio, e qualche piovaschio isolato. Al Centro, ampie schiarite sono attese sulle regioni tirreniche e in Umbria, mentre il versante adriatico rimarrà nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti, più frequenti nelle Marche, ma in attenuazione in serata. Al Sud, la variabilità sarà marcata con addensamenti maggiori dal pomeriggio su Sicilia ionica, Calabria ionica, Salento e alta Puglia, con alcune piogge o rovesci sparsi, che dovrebbero attenuarsi in serata. In Sardegna, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, in un contesto asciutto. Le temperature sono previste in generale aumento.