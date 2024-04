Maltempo in arrivo: il Primo Maggio sotto la pioggia

Il primo maggio sarà bagnato dall'arrivo di due perturbazioni atmosferiche, annunciando una fase di primavera turbolenta in molte parti d'Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo del cattivo tempo che altererà la tranquillità della stagione.

La giornata odierna si caratterizzerà per un'alta pressione di origine sub-tropicale che garantirà il sole in gran parte del Paese, con temperature al di sopra della media stagionale. Tuttavia, già da martedì 30, le condizioni estive lasceranno spazio al ritorno di piogge e temporali. Un profondo ciclone atlantico porterà il primo fronte burrascoso, intensificandosi soprattutto il giorno del Primo Maggio. Tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, un secondo impulso instabile darà il via a una nuova fase fortemente perturbata, colpendo principalmente le regioni del Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale.

Ecco nel dettaglio le previsioni: