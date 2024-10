Maltempo in arrivo: nubifragi e temporali sferzano l'Italia, ecco cosa aspettarsi!

Una lunga fase di maltempo si profila per l'Italia, con temporali e nubifragi previsti a partire da mercoledì 16 ottobre e per tutto il weekend.

Si prevede una lunga fase di maltempo per l'Italia, con temporali e nubifragi che interesseranno gran parte della Penisola. A partire da mercoledì 16 ottobre, un sistema perturbato porterà piogge e rovesci, in particolare al Nordovest e in Toscana, che si estenderanno al resto del Nord entro la sera. Le condizioni meteo sono destinate a deteriorarsi ulteriormente, con un peggioramento atteso per giovedì 17, quando il maltempo colpirà in modo più incisivo le regioni settentrionali e la Toscana, mentre venerdì 18 si assisterà a un diluvio diffuso su quasi tutto il territorio nazionale.

Per mercoledì 16 ottobre, si stima un inizio di giornata già compromesso dal maltempo al Nordovest, con rovesci e temporali che risulteranno intensi. Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni si estenderanno anche verso est. Le temperature subiranno un calo, con massime comprese tra 17 e 21°C.

Nel Centro, si registrerà una nuvolosità significativa in Toscana, accompagnata da piogge e rovesci sui settori settentrionali, mentre altrove il tempo sarà migliore, anche se con nubi in aumento. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra 20 e 26°C.

Al Sud, qualche pioggia è attesa in Sardegna, mentre altrove la nuvolosità aumenterà senza però portare fenomeni significativi. Le massime si manterranno tra 23 e 27°C.

Passando a giovedì 17 ottobre, il quadro si complica ulteriormente. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e rovesci, localmente intensi al Nordovest. Le temperature caleranno leggermente, con massime che varieranno tra 16 e 20°C.

Nel Centro, piogge e rovesci, anche intensi, colpiranno la Toscana e si estenderanno ad altre regioni nella parte centrale della giornata, sebbene con minore intensità. Le temperature rimarranno stabili o in lieve calo, tra 21 e 24°C. Al Sud, ci saranno rovesci e temporali in Sardegna, con una nuvolosità diffusa ma fenomeni molto sporadici altrove. Le temperature potrebbero lievemente aumentare, raggiungendo punte fino a 28°C in Sicilia.

Per venerdì 18 ottobre, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con piogge e temporali che potrebbero assumere carattere di nubifragio in alcune zone. Aperture temporanee sono attese solo in alcune aree. Le massime resteranno invariate, tra 17 e 20°C.

Nel Centro, il maltempo si concentrerà sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, meno incisivi invece sull'Adriatico. Le temperature caleranno, oscillando tra 19 e 21°C. Al Sud, ci saranno rovesci e temporali in estensione dalla Sicilia e Campania verso est, con fenomeni localmente intensi. Le temperature scenderanno, toccando massime tra 18 e 24°C.

Infine, per il fine settimana, le previsioni indicano un maltempo persistente, con una progressiva attenuazione degli eventi estremi solo nella giornata di domenica. Tuttavia, si consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti, poiché l'evoluzione delle condizioni meteorologiche potrebbe cambiare. Gli esperti raccomandano di adottare precauzioni per la sicurezza, soprattutto nelle aree a rischio di nubifragi e allagamenti.