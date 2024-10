Maltempo in arrivo: perturbazione atlantica porta temporali, nubifragi e rischio idro-geologico

Un’intensa perturbazione atlantica si sta avvicinando all'Italia, portando con sé condizioni meteorologiche avverse, compresi temporali e nubifragi che interessano principalmente le regioni centro-settentrionali del Paese. Gli aggiornamenti meteo indicano una situazione in continua evoluzione, con effetti già visibili sul territorio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30: Nel Nordest, il maltempo persiste, con rovesci e temporali che continuano a colpire il Triveneto. In Friuli Venezia Giulia, gli accumuli pluviometrici superano i 100 mm nella provincia di Udine, mentre le aree del Tarvisiano sono particolarmente colpite. Altri temporali interessano anche la Laguna Veneta.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45: Le piogge nel Friuli VG si intensificano, con accumuli che raggiungono gli 85 mm nell'Udinese e 70 mm nel Pordenonese, specialmente nella fascia pedemontana e alpina.

AGGIORNAMENTO ORE 13:20: Il fenomeno del Garbino sta causando un innalzamento delle temperature lungo le valli adriatiche, con punte di 29°C tra alta Puglia, Molise e basso Abruzzo. Le temperature oscillano attorno ai 28°C nelle Marche e 27°C in Romagna.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30: In Lombardia, la situazione dei corsi d'acqua è allarmante. Nonostante una lieve attenuazione delle piogge, molti fiumi restano in piena. La Bergamasca è particolarmente critica, con i ponti a Seriate, Albino e Nembro chiusi per precauzione. Si segnala l'esondazione del Borzella, mentre il Brembo e il Serio hanno una portata d’acqua preoccupante, tanto che alcuni tralicci dell'alta tensione si sono inclinati.

AGGIORNAMENTO ORE 12:05: Sull’Appennino tosco-emiliano i temporali stanno interessando la Toscana, con accumuli che superano i 100 mm sull'Abetone e fenomeni che si estendono nelle zone interne delle Marche.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: La perturbazione sta interessando anche il Triveneto, mentre nel Nordovest le condizioni stanno migliorando. Si segnalano piogge abbondanti su Trentino, Alto Adige, alto Veneto e Friuli VG, con accumuli che superano i 60 mm.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15: In Liguria, il Libeccio sta generando mareggiate e venti forti, con raffiche fino a 100 km/h sulla Riviera di Levante e 130 km/h nell'entroterra.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50: In Lombardia, le forti piogge nel Bergamasco continuano, con accumuli che superano i 130 mm alla Presolana. I ponti sono chiusi in vari comuni per motivi di sicurezza.

AGGIORNAMENTO ORE 9:40: Il Lambro è esondato a Milano, creando situazioni di allagamento nel quartiere Ponte Lambro. La protezione civile è in campo per monitorare e limitare i danni, e le comunità del parco sono state evacuate.

SITUAZIONE ORE 8:00: Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto il settentrione dell'Italia, con piogge e rovesci che si sono intensificati. Si tratta della coda di un fronte collegato all’ex uragano Kirk, il cui centro è ora nei pressi della Danimarca. Le regioni colpite includono Liguria, i confini valdostani e l’alta Lombardia, mentre il sud del Paese rimane in condizioni più stabili.

MALTEMPO E FRANE IN LIGURIA: La situazione in Liguria è complicata da frane, come quella registrata a Masone nella Valle Stura, e i treni subiscono ritardi significativi. Gli accumuli pluviometrici nell'entroterra imperiese hanno superato i 200 mm.

PIEMONTE: Il Piemonte sta registrando forti piogge, con accumuli fino a 90 mm sul Verbano. I fenomeni tendono a diminuire nelle ultime ore.

MALTEMPO SULL'ALTA TOSCANA: La perturbazione ha raggiunto anche l’alta Toscana, dove i fenomeni sono particolarmente intensi, con accumuli di quasi 70 mm.

METEO PROSSIME ORE: Al Nord, piogge e rovesci si concentreranno su est Lombardia e Triveneto, con possibili nubifragi e criticità idro-geologiche nelle zone montane e nelle pianure. Al Centro, piogge sin dal mattino in Toscana, in estensione verso Umbria e Marche, mentre al Sud il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento. Attenzione ai venti tesi, in particolare tra Libeccio e Scirocco.