Maltempo in arrivo: piogge torrenziali e temporali colpiranno l'Italia nel weekend

Nord Italia: Giornata caratterizzata da instabilità diffusa , con piogge e temporali intensi, in particolare a nord del Po . Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni si attenueranno. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 17 e 20 gradi.

Sud Italia: In Sardegna il clima sarà variabile, mentre altrove si registreranno precipitazioni più frequenti, soprattutto nelle regioni occidentali come la Sicilia. Anche qui, le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 18 e 24 gradi.