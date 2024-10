Maltempo in arrivo: piogge torrenziali e temporali intensi su diverse regioni italiane

Nord Italia: Il maltempo si intensificherà sul Nordovest, con piogge diffuse e temporali particolarmente intensi in Liguria e Piemonte. Si prevedono accumuli pluviometrici importanti, superiori a 150 mm in alcune zone, come il Genovese. Anche Lombardia, ovest Emilia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia vedranno piogge, anche se di intensità inferiore rispetto al Nordovest. Nebbie dense saranno presenti al mattino sulla costa romagnola.