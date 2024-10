Maltempo in arrivo: weekend di piogge, temporali e possibili nubifragi in Italia

Piogge intense e temporali colpiranno soprattutto il Nordovest e la Sardegna. Sud Italia in gran parte risparmiato grazie all'anticiclone.

Una perturbazione atlantica è pronta a interessare l'Italia durante il weekend, portando piogge e temporali anche intensi, in particolare nelle regioni del Nordovest e sulla Sardegna. Le correnti umide provenienti dal Sud si intensificheranno già da venerdì, con l'avvicinamento di una saccatura atlantica che causerà un aumento dell'instabilità atmosferica. Mentre il Sud sarà protetto da un promontorio anticiclonico, che garantirà un tempo più stabile e soleggiato, il resto del paese sarà colpito da condizioni meteo più instabili, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali.

Il peggioramento, che si manifesterà con temporali anche forti e possibili nubifragi, inizierà a colpire il Nordovest e la Sardegna, con un rischio concreto di criticità idrogeologiche. Alcune aree del paese, come la Toscana e le regioni del Nordest, saranno interessate da fenomeni meno intensi ma comunque significativi.

Nel dettaglio, ecco cosa ci aspetta nel corso del weekend:

METEO SABATO: Il maltempo si concentrerà principalmente sul Nordovest, con piogge in intensificazione soprattutto sulla Liguria centro-occidentale e sul Piemonte meridionale. Su queste zone, si potrebbero verificare accumuli pluviometrici superiori ai 150 mm in 24 ore, in particolare tra la Liguria centrale e il basso Piemonte, dove il rischio di nubifragi è elevato. Anche altre regioni del Nord, come la Lombardia occidentale, il Trentino Alto-Adige, l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, vedranno piogge e rovesci, seppur meno intensi.

Al Centro, peggioramenti saranno previsti soprattutto in Toscana, con piogge e temporali in espansione fino all'alto Lazio. Sulle coste marchigiane, invece, il mattino sarà caratterizzato da nebbie e foschie dense, mentre il resto del Centro rimarrà più stabile.

Al Sud, il tempo sarà prevalentemente asciutto, con il sole parzialmente oscurato da velature e stratificazioni alte, soprattutto sulla Sicilia, ma senza fenomeni rilevanti. In Sardegna, le nubi aumenteranno progressivamente nel corso della giornata, con piogge e temporali che faranno la loro comparsa in serata.

METEO DOMENICA: Il Nord Italia continuerà a essere interessato dal maltempo, con piogge e rovesci diffusi tra il sud-est della Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria, in particolare nelle valli torinesi e nell'entroterra savonese, dove gli accumuli pluviometrici potrebbero raggiungere i 100 mm in 24 ore. Anche la Lombardia occidentale, l'Emilia e il Trentino Alto-Adige saranno coinvolti, seppur in misura ridotta. In serata, tuttavia, si prevede un'attenuazione dei fenomeni sulle Alpi occidentali.

Al Centro, la Toscana continuerà a vedere condizioni instabili, con rovesci frequenti lungo la fascia costiera e nelle aree interne. Anche sull'alto Lazio potrebbero verificarsi piogge intermittenti, mentre le coste adriatiche vedranno foschie e nebbie mattutine.

Il Sud manterrà condizioni meteo relativamente stabili, con cieli velati da stratificazioni alte, più dense sulla Sicilia, dove potrebbero verificarsi deboli piogge nelle zone centro-occidentali. In Sardegna, l'instabilità si farà più intensa, con temporali sparsi e accumuli che potrebbero superare i 100 mm in 24 ore nelle aree centro-settentrionali.

Le temperature non subiranno variazioni significative durante il fine settimana, mentre i venti di Scirocco continueranno a soffiare intensamente su gran parte del paese, in particolare sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.