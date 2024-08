Maltempo nel Chietino: grandine e vento forte causano danni e disagi

Un violento temporale, accompagnato da grandine e raffiche di vento, ha colpito nel pomeriggio diverse località della provincia di Chieti, provocando numerosi danni e disagi. Il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso da centinaia di richieste di intervento, soprattutto per alberi caduti e allagamenti.

A Miglianico, un giovane studente irlandese in vacanza ha rischiato grosso quando un albero di acacia è caduto sulla sua auto, una Renault Clio presa a noleggio, durante una bomba d'acqua. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, nonostante l'auto abbia riportato seri danni. Il sindaco Fabio Adezio ha lanciato l'allarme su Facebook, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione.

A Chieti città, in via Masci, un albero è crollato sui cavi della corrente elettrica, causando interruzioni e danni alla rete. Altri episodi simili si sono verificati in via dei Marsi, strada Madonna della Vittoria e via Renzetti, tutte zone in cui le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza le aree.

Anche le aree agricole non sono state risparmiate: nell'Ortonese, una violenta grandinata ha colpito automobili e colture, mentre a Francavilla al Mare, nel pomeriggio, è stata segnalata una tromba d'aria in contrada Santa Cecilia. Forti grandinate hanno interessato anche i comuni di Villamagna, Rapino e Torrevecchia Teatina.

L'ondata di maltempo non sembra destinata a placarsi. Le previsioni indicano che l'instabilità proseguirà nei prossimi giorni, con nuove piogge e temporali attesi a Chieti e nelle zone limitrofe tra domenica pomeriggio e lunedì.