Maltempo, piccola tregua su gran parte dell'Italia, qualche pioggia ancora al Centro

Il grosso del maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo.

Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata c'è stato ancora spazio per il crollo di un terrapieno a Genova Sturla a causa del terreno saturo di acqua, e per una frana ai Camaldoli.

In Piemonte le abbondanti piogge hanno provocato il crollo di alcune frane nell'Alessandrino costringendo alla chiusura della SP157 tra Pasturana e Basaluzzo.

Dopo essersi portati vicino alla tracimazione sono rientrati sotto i livelli di guardia i livelli dei principali corsi d'acqua dell'Alessandrino, tra cui Scrivia, Lemme, Bormida e Curone.

Alcuni corsi secondari sono invece esondati martedì, come il Lovassina che ha provocato allagamenti a Castellazzo Bormida.

Anche il limite nevicate si è notevolmente innalzato, dopo aver raggiunto quote di bassa collina martedì, e gli ultimi fiocchi cadono sui rilievi occidentali oltre i 1500m.

Rientrato l'allarme maltempo anche in Emilia.

In avvio di giornata sul resto d'Italia ritroviamo ancora qualche pioggia su Marche, Abruzzo, Campania interna, a tratti anche sulla Sardegna occidentale, mentre è migliorata la situazione in Sicilia dopo gli allagamenti di martedì nell'Agrigentino, in particolare a Licata e Gela.

METEO PROSSIME ORE.

Ultime piogge in Piemonte, in esaurimento dal pomeriggio, qualche pioggia ancora possibile in Liguria fino a sera, asciutto altrove con timide schiarite ma tendenza a qualche pioggia entro sera sul Friuli VG.

Alcuni fenomeni sulle regioni adriatiche, in attenuazione dal pomeriggio, un po' più instabile sulle regioni tirreniche con piovaschi o isolati temporali, più frequenti dal pomeriggio sulla costa della Toscana.

Variabilità al Sud con deboli piogge su Campania e alta Calabria tirrenica ma in attenuazione in giornata.