Maltempo, protezione civile Abruzzo dispone stato emergenza h24 sala operativa

Il dirigente del Servizio Emergenza e Protezione civile della Regione Abruzzo, Silvio Liberatore, sentito il responsabile Giuseppe Fiaschetti, ha disposto lo stato di emergenza h24 della Sala Operativa di protezione civile regionale: la decisione è determinata dagli alti livelli idrometrici dei fiumi abruzzesi e delle previsioni meteo del Centro Funzionale d'Abruzzo.

Non risultano criticità rilevanti, ma squadre di volontari sono state attivate per il monitoraggio diretto dei corsi d'acqua in aggiunta ai rilevamenti in telemisura della protezione civile Abruzzo.