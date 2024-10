Maltempo, situazione critica: allerta rossa e arancione in diverse regioni italiane

Il maltempo continua a flagellare l'Italia con piogge intense, raffiche di vento e possibili esondazioni in diverse aree.

L'Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo, con numerose regioni in stato di allerta. Anche oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, l'intero Paese è colpito da un'ondata di instabilità meteorologica, che ha già causato disagi diffusi. Correnti umide e instabili provenienti da sud si stanno abbattendo su gran parte delle regioni tirreniche, partendo dalla Sardegna e spostandosi progressivamente verso il Centro-Nord.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, basato sulle più recenti previsioni, segnalando la possibilità di rischi idrogeologici e idraulici su vari territori. Il bollettino nazionale evidenzia criticità che possono comportare gravi conseguenze. L'avviso è consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile, che invita i cittadini a prestare massima attenzione.

Allerta meteo rossa e arancione: le regioni a rischio

Dalla serata di ieri, le precipitazioni sono aumentate di intensità sulla Sardegna, estendendosi già da questa mattina a Toscana, Emilia-Romagna e, in seguito, ad Umbria e Lazio centro-settentrionale. I temporali, accompagnati da forti rovesci, frequenti fulmini e violente raffiche di vento, minacciano di peggiorare la situazione nelle prossime ore. Per oggi, è stato confermato il livello di allerta rossa per il rischio idraulico in Veneto, soprattutto lungo il fiume Po. Inoltre, è stata dichiarata allerta arancione in alcune zone di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna, mentre diverse altre regioni, tra cui Umbria, Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia e la stessa Sardegna, sono in allerta gialla.

Il quadro meteorologico viene aggiornato quotidianamente con previsioni più accurate, consultabili sempre sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Si raccomanda di seguire attentamente le norme di comportamento indicate in caso di maltempo. Le strutture territoriali di protezione civile, in costante coordinamento con il Dipartimento, monitorano l'evolversi della situazione e attuano misure di prevenzione per mitigare i danni.

Preoccupazioni per l'area del delta del Po: piena in arrivo

Una delle aree più a rischio è quella del delta del Po, dove l'onda di piena sta avanzando verso il mare. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha dichiarato che l'attenzione è massima su questa zona, dove permane l'allerta rossa per tutta la giornata di oggi. "Tutta l'acqua accumulata deve defluire verso il mare, e la situazione richiede un continuo monitoraggio", ha spiegato Ciciliano in un'intervista all'Adnkronos.

In Emilia-Romagna, il maltempo ha nuovamente colpito duramente, costringendo alla chiusura temporanea del comitato operativo di emergenza, che però potrebbe essere riattivato in qualsiasi momento per gestire la situazione. Le autorità locali e la Protezione Civile sono in costante contatto per coordinare gli interventi sul territorio e fornire supporto alle zone colpite, sia con volontari che con personale specializzato. Le operazioni di salvataggio urgente, come l'uso di gommoni e mezzi aerei, si sono concluse, ma ora si lavora alla rimozione delle acque da cantine e abitazioni, utilizzando stazioni di pompaggio ad alta capacità.

Ciciliano ha inoltre sottolineato l'importanza di agire velocemente, poiché acqua e fango, se non rimossi in tempo, rischiano di solidificarsi, rendendo le operazioni di bonifica molto più complicate. Le operazioni sono in corso anche per ripristinare le vie di comunicazione, compromesse dalle frane e dall'accumulo di detriti.

Le prossime ore saranno decisive per verificare l’evolversi della situazione e ridurre ulteriori danni, in un contesto già profondamente segnato dall’instabilità climatica.