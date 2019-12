Maltempo sull'Italia, piogge copiose e allagamenti in Sardegna

Pilotata da una depressione in transito tra le nostre isole maggiori e il medio Tirreno una perturbazione mediterranea sta interessando l'Italia con maltempo che da Nordovest e Sardegna sta raggiungendo le regioni tirreniche. Effetti pesanti si sono già avuti in Sardegna si dalla giornata di ieri, mercoledì, quando forti piogge hanno coinvolto le zone meridionali dell'isola dando luogo a locali allagamenti.

A Solemis, nel Cagliaritano, un furgone è stato travolto da un torrente esondato ma gli occupanti sono riusciti a mettersi i salvo abbandonando il veicolo in tempo. Notevoli gli accumuli pluviometrici nelle ultime 24 ore, che localmente superano i 70mm nel sud dell'isola.

PIOGGE AL NORD, NEVE A QUOTE MEDIO-ALTE - Intanto la perturbazione provoca piogge e rovesci su Nordovest, regioni peninsulari tirreniche e Sicilia, a tratti anche sul Friuli, mentre sulle Alpi occidentali la neve cade a quote relativamente alte, oltre i 1500/1700m.

PIOGGE SUL TIRRENO, TEMPORALI IN SICILIA - Intanto la perturbazione nel suo avanzamento verso est sta coinvolgendo le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria con piogge e rovesci, mentre temporali si scaricano al largo del Tirreno e coinvolgono anche tratti della Sicilia settentrionale.

METEO PROSSIME ORE.

Al Nord piogge sparse su gran parte dei settori, più frequenti su Nordovest, a ridosso delle Alpi centro-orientali e sul Friuli, più deboli su basso Veneto ed Emilia orientale. Neve sulle Alpi dai 1500/1700m.

Al Centro piogge e rovesci su tirreniche ed Umbria, anche temporaleschi sul Lazio, fenomeni in estensione alle interne adriatiche e in sconfinamento in giornata alle coste, specie abruzzesi. Entro sera fenomeni in generale attenuazione. In Sardegna nubi irregolari con qualche pioggia intermittente, in miglioramento dal pomeriggio.

Al Sud instabile sulle tirreniche peninsulari con piogge e temporali soprattutto in Campania. Tra pomeriggio e sera qualche pioggia in sconfinamento alla Puglia e alla Calabria ionica. Migliora dal pomeriggio in Sicilia con ampie schiarite.

Venti tesi da sudest tendenti a provenire da ovest sulle isole maggiori.

Temperature in lieve calo al Centro-Sud.