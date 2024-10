Maltempo sull'Italia: piogge e temporali insistono su alcune regioni, miglioramenti altrove

Il maltempo non dà tregua a Nordest e al Sud Italia, mentre schiarite interessano il Nordovest e le regioni tirreniche nelle prossime ore.

Il maltempo continua a caratterizzare il panorama meteorologico su diverse aree d’Italia, con piogge e temporali che si concentrano soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. La perturbazione che ha colpito il Paese negli ultimi giorni si sta gradualmente spostando verso i Balcani, ma permane una certa instabilità su alcune zone, in particolare sul Nordest, il medio Adriatico e il Sud. Nonostante la presenza di schiarite intermittenti, in queste aree sono attese ancora precipitazioni di rilievo. Il Nordovest, invece, ha ormai lasciato alle spalle il maltempo, con un ritorno a condizioni prevalentemente soleggiate.

Le regioni nordorientali continuano a essere interessate da piogge e rovesci, soprattutto lungo il confine sloveno e nella parte centro-meridionale del Veneto. In particolare, la zona di Trieste ha registrato accumuli di pioggia fino a 15mm, accompagnati da venti forti di Bora, che soffiano fino a 60 km/h, rendendo il clima particolarmente rigido.

Anche le regioni centrali hanno sperimentato fenomeni meteorologici intensi. Nella notte, la pioggia ha insistito su vaste aree, con particolare riferimento all'Umbria, dove le precipitazioni hanno superato i 50mm nel Perugino. Sul versante tirrenico, la zona di Civitavecchia è stata colpita da temporali nelle prime ore del mattino, che hanno rapidamente accumulato oltre 20mm di pioggia. Questi fenomeni si attenueranno nelle prossime ore, con un miglioramento graduale.

Al Sud, l’instabilità prosegue, con rovesci intermittenti. Nella zona del Golfo di Salerno sono stati registrati temporali al mattino, mentre in Calabria, specialmente nella zona del Cosentino, le piogge continuano. Alcuni scrosci si sono verificati anche in Puglia, tra il Tarantino e il Barese, ma anche qui si prevede un miglioramento nel corso della giornata.

Previsioni per le prossime ore. Al Nord, prevalgono le schiarite sul Nordovest e sulla Lombardia, ma permangono ancora alcune piogge su Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale e Romagna, che si attenueranno gradualmente nel pomeriggio, lasciando spazio a momenti di sereno. In serata, tuttavia, potrebbero verificarsi locali piovaschi lungo la fascia prealpina tra Lombardia e Veneto, mentre la Romagna potrebbe sperimentare qualche ultimo rovescio. Le regioni centrali vedranno una situazione più tranquilla sulle coste tirreniche, anche se nel pomeriggio potrebbero verificarsi delle deboli piogge nelle zone interne del Lazio. La costa adriatica, in particolare le Marche e l'Abruzzo, vedrà ancora qualche rovescio intermittente.

Nel Sud peninsulare, l’instabilità sarà maggiore al mattino, con piogge sparse sulle regioni tirreniche e rovesci sulla Puglia. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno temporaneamente per poi attenuarsi. In serata, tuttavia, nuovi piovaschi potrebbero interessare la Calabria tirrenica e la parte settentrionale della Sicilia, mentre sulle isole maggiori il tempo sarà prevalentemente soleggiato. I venti di Maestrale soffieranno intensamente sulle isole, contribuendo a un calo delle temperature che si farà sentire principalmente al Sud.