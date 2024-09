Mamma Chiede Aiuto ai Carabinieri: Figlio 22enne Arrestato per Violenza e Incendi

A San Vincenzo Valle Roveto, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e dato fuoco agli indumenti.

Un giovane di 22 anni residente a San Vincenzo Valle Roveto è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, noto per problemi di tossicodipendenza, è finito in manette dopo che la madre, una donna di 57 anni, ha richiesto l'intervento dei carabinieri della Stazione di Balsorano.

La donna, ormai esausta e spaventata da una lunga serie di episodi violenti e minacciosi da parte del figlio, ha chiamato i militari in seguito all'ultimo grave incidente: il giovane aveva dato fuoco ai propri indumenti, abbandonati sul pavimento della casa. Questo atto di vandalismo ha spinto la madre a cercare aiuto, dopo aver sopportato a lungo la situazione insostenibile.

All'arrivo dei carabinieri, l'atteggiamento del giovane si è mantenuto ostile e non collaborativo. Non solo ha continuato a minacciare la madre, ma ha anche riversato le sue ire sui militari intervenuti. Di conseguenza, il ragazzo è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza alle forze dell'ordine oltre che di maltrattamenti verso la madre.

Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Avezzano, il 22enne è stato trasferito al carcere di San Nicola di Avezzano. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a garantire la protezione della donna, che ha finalmente trovato un po' di sollievo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.