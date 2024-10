Mammografia guasta: utenti dirottate al lontano ospedale di Penne

Le pazienti del Santo Spirito saranno trasferite a Penne per la mammografia fino alla riparazione del dispositivo fuori uso.

Problemi tecnici all'ospedale Santo Spirito di Pescara: il macchinario per la mammografia, ormai obsoleto, ha subito un guasto e sarà fuori servizio per circa venti giorni. Durante questo periodo, la direzione sanitaria ha deciso di spostare le pazienti presso l’ospedale di Penne, dove il dispositivo è pienamente funzionante. Anche il presidio sanitario di Pescara Nord rimane operativo per questo tipo di esami, garantendo un'alternativa alle pazienti colpite dal disagio.

Secondo quanto comunicato dalla Asl di Pescara, la riparazione del macchinario è già stata pianificata, ma richiederà qualche settimana a causa della sua vetustà. Tuttavia, per minimizzare i disagi e garantire la continuità del servizio, le prenotazioni verranno gestite in modo da dirottare le pazienti verso le strutture dove gli strumenti diagnostici sono in funzione.

In parallelo, è già in corso l'installazione di un nuovo macchinario, che rappresenterà un grande passo avanti per il reparto di Radiologia. Si tratta di una ecomammografia di ultima generazione, dotata di tomosintesi e sistema Vabb (Vacuum-Assisted Breast Biopsy), tecnologie avanzate che consentono diagnosi più precise e interventi meno invasivi. L'apparecchiatura è stata acquistata grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e permetterà di potenziare notevolmente le prestazioni sanitarie locali.

Secondo quanto si apprende, l'inaugurazione della nuova apparecchiatura dovrebbe avvenire nel periodo natalizio, fornendo un significativo miglioramento del servizio proprio in un momento in cui la domanda di prestazioni sanitarie potrebbe essere maggiore. Questo nuovo dispositivo rappresenta uno dei più moderni in Italia, inserendosi in una strategia più ampia di potenziamento delle strutture sanitarie della regione.

La situazione attuale è monitorata costantemente dalla Asl, che ha assicurato il pieno supporto alle pazienti interessate dal trasferimento temporaneo e si impegna a risolvere il problema nel più breve tempo possibile.