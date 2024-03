Manca la Neve, Chiude Definitivamente Monte Pratello

La stagione sciistica sulle piste di Monte Pratello, nel comprensorio sangrino, si conclude prematuramente a causa della mancanza di neve. Mentre i primi segnali della primavera si fanno sentire, le condizioni climatiche sfavorevoli hanno costretto gli operatori a chiudere gli impianti, ad eccezione del rifugio di Crete Rosse, che rimane operativo per il collegamento con le piste dell'Aremogna a Roccaraso.

Roberto Del Castello, imprenditore del settore, preoccupato per la situazione, annuncia la vigilanza costante sulle condizioni meteorologiche, specialmente in vista delle festività pasquali, tradizionalmente importanti per il turismo nella valle Peligna. "Questa settimana sono previste temperature molto alte. Controlleremo la situazione e decideremo", afferma Del Castello, che evidenzia i rischi legati alla mancanza di neve.

La stagione sciistica, nonostante gli investimenti nei sistemi di innevamento artificiale, ha registrato un calo significativo del 40% nelle presenze. Il picco di visitatori si era registrato tra gennaio e febbraio, con 40.000 presenze durante i fine settimana. Tuttavia, le prospettive per l'Aremogna, sebbene incerte, potrebbero ancora garantire l'apertura delle piste per la Pasqua, una mossa cruciale per attrarre turisti durante la settimana santa, particolarmente sentita nella zona per i suoi riti secolari e tradizioni.