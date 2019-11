Manovra, Gualtieri: 'Asili nido gratis già dal primo gennaio'

Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio. A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra, una delegazione assai folta composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione e capigruppo in commissione.

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra: "Il governo ha grande rispetto e disponibilità al dialogo e al confronto, penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l'impianto e gli obiettivi". Le previsioni a breve per il quadro macroeconomico italiano, malgrado lo scenario internazionale, "hanno di recente mostrato alcuni segnali incoraggianti" e "indicano un incremento anche nel quarto trimestre, che potrebbe non solo migliorare rispetto allo 0,1% previsto nella Nadef, ma dovrebbe dar luogo a un trascinamento positivo sulla crescita del 2020". Gualtieri ha ggiunto che "lo 0,6% di crescita appare ampiamente raggiungibile, anche prudente".

La manovra "non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all'anno precedente, ha spiegato il ministro dell'Economia dicendo che la pressione fiscale appare invariata al 41,9% ma al netto di misure come il recupero dell'evasione o il differimento delle Dta "avremo una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale anche rispetto all'anno precedente".

La manovra ha "già determinato" una percezione di "maggiore stabilità della nostra economia testimoniato dal progressivo calo" dello spread con una "riduzione significativa della spesa per interessi". Grazie al calo dello spread, ha detto Gualtieri, ci sarà "un risparmio di 2,7 miliardi per l'anno in corso, che si può considerare ormai acquisito e di 6,7 miliardi nel 2020". Nel quadriennio 2019-2022 l'Italia può conseguire "un dividendo di credibilità di circa 38,5 miliardi".

Tra le misure a favore degli enti locali c'è la "razionalizzazione della tassazione a partire dall'unificazione Imu-Tasi in un unico tributo" costruita in modo da "assicurare l'invarianza di gettito, quindi non si tradurrà in un aggravio per i contribuenti", ha assicurato il ministro in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera riunite.

Intanto Italia Viva con un emendamento al Decreto Fiscale depositato in commissione Finanze chiede di cancellare la stretta sugli appalti prevista tra le norme di contrasto dell'evasione, che va dal reverse charge Iva al versamento delle ritenute della manodopera. La proposta prevede di coprire l'eliminazione dell'intero articolo 4 del decreto (che vale circa 450 milioni nel 2020) attingendo dal Fondo destinato al reddito di cittadinanza.

Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà "la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre" ma scatterà "già dal primo gennaio". Gualtieri ha poi ricordato che si prevede anche l'aumento dei posti al nido "oggi insufficienti in particolare nel Mezzogiorno". In tutto nel triennio, ricorda si stanziano 2,8 miliardi in più per la famiglia.