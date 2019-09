Maratona del buonumore, il 22 settembre la IV edizione, sorrisi e allegria alla Villa Comunale

Appuntamento con il buonumore, l’allegria e la voglia di restare bambini il 22 settembre alla Villa comunale dell’Aquila (NON al Castello che è interessato da lavori.)

Torna infatti la Maratona di Buonumore organizzata dai clown in corsia dell’associazione Brucaliffo.

Il logo della Maratona 2019 è identificato in due simpatici e buffi clown che, in realtà, altro non sono che due numeri nove, per simboleggiare il legame con la città che ogni anno invitiamo a guardare attraverso il naso rosso. Per un giorno all’anno infatti sono i clown Brucaliffo ad uscire dalle corsie dell’ospedale con l’entusiasmo e il desiderio di donare leggerezza e colori.

Sono tante le novità e tanti gli appuntamenti fissi che ci ritroveranno ancora una volta insieme.

Appuntamento la mattina per attraversare insieme la città con un palloncino legato al braccio, musica, Pupazze, trampolieri e clown e ad attenderci Bibliobus e Ludovan di Emergency e il trucco clown!

Poi l’appuntamento tanto caro con ABBRACCI DI COLORE! Un abbraccio che riscalderà inostri cuori, in attesa dell'inverno. E, nel pomeriggio, ci ritroveremo con l’eco parco dei sorrisi-isi -isi!

Il parco si riempirà di laboratori didattici, creativi ed emozionali che saranno realizzati con i nostri partners: Piripù, Stella degli Elfi, Eurekakids e, ovviamente, i clown dell'associazione Brucaliffo con il nuovo progetto Brucalab che, nel mese di novembre, aprirà in via Fontesecco (AQ)!

E poi ancora tra note musicali, tavoli da gioco, libri e percorsi avventura…saranno con noi: Ass.ne Musica per la Pace, Basket 2k5, Bibliobus, British Institute, CNGEI scout, Playadice, INforma, Ludobus alla riscossa, Nati nelle Note, Piemme auto.

Il resto, lo farete voi, con la vostra immaginazione, con le emozioni e la voglia di mettervi “in gioco.”

Indossate un sorriso e...

vi aspettiamo dalle 10:00 alla Villa Comunale!

PROGRAMMA

L'Aquila Domenica 22 Settembre 2019

Villa Comunale

ore 10:00/11:30 raduno e iscrizioni presso Villa Comunale, favole ecologiche con il BIBLIOBUS, trucco con INforma e Ludovan di Emergency.

ore 11:30 Partenza MARATONDA

con clown Brucaliffo, Pupazze, Musica del Crazy Stompin'Club e trampoli del Rogo Teatro.

ore 12.00 Saluto della pupazza della Libera Pupazzeria di Roio.

Ore 12:30 ABBRACCI DI COLORE

15:00/18:00 Eco-Villa dei Sorrisi- isi- isi, giochi, laboratori e tanto altro con: clown BRUCALIFFO, Ass.ne Musica per la Pace, Basket 2k5, Bibliobus, British Institute, CNGEI scout, Eureka kids, Grande Inverno, INforma, Ludobus alla riscossa, Nati nelle Note, Piemme auto, Piripù, Stella degli Elfi.

ore 18:00 Estrazione ALLEGRA RIFFA .

…a seguire chiusura emozionale a cura dei Bandierai dell’Aquila.