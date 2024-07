Mare più Bello d'Italia 2024: Trionfa Pollica, Sardegna al Top con Sette Località Premiati

Il mare più bello d'Italia per il 2024 è quello di Pollica, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi in provincia di Salerno, Campania. L'assegnazione delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club ha premiato complessivamente 21 comuni turistici marini e 12 località lacustri. Quest'anno è stata introdotta una novità: i 33 comuni amici delle tartarughe marine, impegnati a rendere le spiagge accoglienti per la deposizione delle uova.

Top 5 del Mare più Bello d'Italia:

Pollica (Salerno): Frazioni Acciaroli e Pioppi, Cilento campano. Nardò (Lecce): Alto Salento Ionico, Puglia. Baunei (Nuoro): Costa orientale sarda. Domus De Maria (Cagliari): Litorale di Chia, Sardegna. Castiglione della Pescaia (Grosseto): Maremma Toscana.

La Sicilia è stata esclusa dalla classifica per la prima volta: Pantelleria (Trapani) è scesa da 5 a 3 vele a causa di interventi turistici discutibili e eccesso di consumo di suolo. Santa Marina Salina (Messina) è passata da 5 a 4 vele.

Classifica dei Laghi:

Molveno (Trento): Lago di Molveno, Trentino. Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano): Lago di Monticolo, Alto Adige. Massa Marittima (Grosseto): Lago dell'Accesa, Toscana. Sospirolo (Belluno): Lago del Mis, Veneto. Avigliana (Torino): Lago di Avigliana, Piemonte.

Scanno (L'Aquila) conferma le Cinque Vele per il secondo anno consecutivo. A livello regionale, il Trentino-Alto Adige primeggia, seguito da Piemonte e Lombardia.

Località Premiate Regionalmente:

Sardegna : Baunei, Domus de Maria, Cabras, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Posada, Bosa.

: Baunei, Domus de Maria, Cabras, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Posada, Bosa. Toscana : Castiglione della Pescaia, Capraia Isola, Isola del Giglio, Capalbio, Marina di Grosseto.

: Castiglione della Pescaia, Capraia Isola, Isola del Giglio, Capalbio, Marina di Grosseto. Campania : Pollica, San Giovanni a Piro, Castellabate, San Mauro Cilento.

: Pollica, San Giovanni a Piro, Castellabate, San Mauro Cilento. Puglia : Nardò, Vieste, Gallipoli.

: Nardò, Vieste, Gallipoli. Liguria : Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare (Cinque Terre).

: Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare (Cinque Terre). Basilicata: Maratea.

L'assegnazione delle Cinque Vele evidenzia le eccellenze delle località italiane sia marine che lacustri, valorizzando il turismo sostenibile e la tutela ambientale.