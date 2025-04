Marina Marinucci eletta prima presidente donna dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo

Marina Marinucci ha fatto la storia diventando la prima donna a guidare l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. La sua elezione è avvenuta durante la seduta inaugurale del nuovo Consiglio regionale, tenutasi presso la sede dell'Ordine all'Aquila.​

Insieme a Marinucci, sono stati nominati Daniele Imperiale come vicepresidente, Germana D’Orazio nel ruolo di segretario e Stefano Dascoli come tesoriere. Giovanni Ruscitti è stato scelto come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è inoltre composto da Antimo Amore, Andrea Mori, Paolo Renzetti, Giuseppe Galasso e Andrea Lombardinilo. Il Collegio dei Revisori dei Conti include Evelina Frisa e Fabrizia Cardinale. Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri nazionali neoeletti Stefano Pallotta e Oscar Buonamano.​

Nel suo discorso inaugurale, la presidente Marinucci ha sottolineato l'importanza delle sfide future: "Ci attendono sfide importanti. Sulla scia della continuità, ma anche con spirito di rinnovamento, porteremo avanti l'attività dell'Ordine nell'ottica di un'apertura la più ampia possibile a tutti gli iscritti e in particolare alle nuove generazioni".​

La sua elezione ha suscitato reazioni positive. Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi ha espresso auguri di buon lavoro alla nuova presidente e al gruppo dirigente, ribadendo la disponibilità a collaborare per supportare le istanze dei colleghi. La Conferenza delle Donne Democratiche d’Abruzzo, attraverso la portavoce regionale Roberta Tomasi, ha manifestato soddisfazione per l'elezione di Marinucci, evidenziando l'importanza della sua nomina come prima donna alla guida dell'Ordine regionale.​

La redazione di abruzzo24ore.tv si unisce alle congratulazioni, augurando a Marina Marinucci un proficuo mandato alla guida dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo.​