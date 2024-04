Marsilio Bis inizia con la Continuità della sua Seconda Giunta Fotocopia

Ieri si è tenuta la prima seduta informale della nuova Giunta regionale dell'Abruzzo, presieduta dal presidente Marco Marsilio. Questo incontro ha rappresentato un momento cruciale di confronto e condivisione riguardo alle sfide future che la regione dovrà affrontare. Marsilio ha espresso fiducia nel lavoro collaborativo che si svolgerà per il bene della comunità abruzzese, sottolineando l'importanza di ogni nuovo inizio, carico di speranza per nuove opportunità di crescita.

Il presidente Marsilio ha commentato l'incontro a margine della seduta, evidenziando l'auspicio che i nuovi membri della Giunta possano portare un ulteriore slancio e entusiasmo, contribuendo a mantenere alto il ritmo di lavoro e la determinazione necessaria per perseguire gli obiettivi comuni. Ha sottolineato l'importanza di preservare lo spirito che anima l'azione politica, lontano dall'inerzia e dalla routine, considerando l'impegno di governare come una vera missione al servizio della propria comunità.

Marco Marsilio ha ribadito l'importanza di conservare un costante entusiasmo e vigore nell'affrontare le sfide, per evitare di soccombere alla burocrazia e alla stanchezza. Ha sottolineato che mantenere viva la passione per il servizio pubblico è fondamentale per garantire un'impegno efficace e propositivo, necessario per rispondere alle esigenze della popolazione e affrontare le sfide future con determinazione.