Marsilio: "L'Anac dà il via libera a Quaglieri, stop alle polemiche"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha reso noto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sulla presunta incompatibilità dell'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri. Secondo l'Anac, non vi è alcun profilo di incompatibilità né per la situazione attuale né per il pregresso di Quaglieri, che nella passata legislatura e in questa parte iniziale del Marsilio bis ha svolto l'attività di medico chirurgo in cliniche private della Marsica.

Marsilio: "Polemiche faziose e strumentali"

Marsilio ha attaccato le opposizioni di centrosinistra che avevano denunciato l'incompatibilità di Quaglieri, definendo le loro accuse "faziose, strumentali e piene di illazioni al limite dell'insolenza". Il presidente ha poi rinnovato la sua fiducia all'assessore e ha ringraziato l'Anac per il lavoro svolto.

Un'inchiesta in corso

Sulla questione è aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila.

Quaglieri: "Soddisfatto del parere dell'Anac"

L'assessore Quaglieri si è detto "soddisfatto del parere dell'Anac" e ha aggiunto: "Continuerò a lavorare con impegno per il bene della Regione Abruzzo".

Il caso Quaglieri divide la politica abruzzese

Il caso Quaglieri ha acceso un acceso dibattito in Abruzzo. Le opposizioni hanno annunciato che continueranno a battersi per la "trasparenza e la legalità".