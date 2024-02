Marsilio: Sinergia per l'illuminazione del Gran Sasso e candidatura Unesco

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha tenuto un incontro oggi presso palazzo Silone all'Aquila, con i sindaci di Pietracamela, Fano Adriano e Isola del Gran Sasso, oltre ai presidenti del Parco Gran Sasso e Monti della Laga e del Gal. L'obiettivo dell'incontro era giungere a un accordo sull'illuminazione rosa del "paretone" del Gran Sasso in occasione dell'ottava tappa del Giro d'Italia, che partirà da Spoleto (Perugia) per arrivare a Prati di Tivo (Teramo).

In passato, il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga aveva espresso opposizione all'iniziativa per proteggere la fauna selvatica. Tuttavia, Marsilio ha evidenziato un atteggiamento positivo da parte di tutte le parti coinvolte, sottolineando che una modesta illuminazione, limitata nel tempo, non arreca danni irreversibili all'ambiente.

Secondo Marsilio, tale iniziativa consentirebbe di mostrare al mondo le meraviglie del Gran Sasso, attirando l'attenzione di milioni di potenziali visitatori e turisti. A margine dell'incontro, il presidente del Gal Gran Sasso Laga, Carlo Matone, ha suggerito di utilizzare la stessa sinergia per lavorare alla candidatura del Gran Sasso come patrimonio Unesco.

Matone ha ricordato il contributo del Gal nella precedente programmazione europea per la candidatura che ha portato al riconoscimento della transumanza come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco.