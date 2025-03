Marsilio sfida la maggioranza: o sostegno alla manovra fiscale o fuori dal governo!

Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, annuncia un aumento dell'IRPEF regionale, con l'obiettivo di risanare i conti sanitari, e avverte gli alleati: chi non sostiene la manovra sarà escluso dalla maggioranza.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato una manovra fiscale che prevede l'aumento dell'IRPEF regionale, suscitando tensioni all'interno della maggioranza. In un'intervista a Rete8, Marsilio ha dichiarato che la delibera sarà presentata in giunta martedì prossimo e ha avvertito che chi non la sosterrà sarà escluso dalla coalizione di governo.

La decisione di aumentare l'IRPEF è motivata dalla necessità di coprire il disavanzo nel settore sanitario regionale. Tuttavia, Marsilio ha sottolineato che non esiste un vero e proprio deficit nella sanità abruzzese, attribuendo le difficoltà finanziarie a fattori come l'aumento dei costi energetici e dell'inflazione.

Per alleviare l'impatto sui cittadini a basso reddito, il presidente ha proposto di ridurre l'aliquota minima dell'IRPEF dall'1,73% all'1,63%, affermando che l'85% dei contribuenti abruzzesi pagherà meno tasse rispetto al passato.

Questa manovra ha generato divisioni all'interno della maggioranza, con alcuni esponenti di Forza Italia e della Lega che esprimono riserve sull'aumento delle tasse. Marsilio ha ribadito che chi non sosterrà la manovra fiscale sarà considerato fuori dalla maggioranza, evidenziando la necessità di responsabilità politica per garantire la stabilità finanziaria della regione.

Il presidente ha inoltre difeso i manager delle ASL regionali, attribuendo le difficoltà finanziarie a criteri nazionali sfavorevoli nella distribuzione delle risorse. Ha citato l'esempio delle Case di Comunità, sottolineando che l'Abruzzo ne avrà meno della metà rispetto a Roma, a causa dei criteri di assegnazione basati sulla popolazione.

In conclusione, la manovra fiscale proposta da Marsilio rappresenta un tentativo di risanare i conti pubblici regionali, ma pone sfide significative per la coesione della maggioranza di governo. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare l'esito di questa iniziativa e l'equilibrio politico in Abruzzo.