Martedì trgua del maltempo, ma mercoledì tornano piogge e neve

Situazione: Dopo la fase di maltempo di stampo invernale, la pressione tende temporaneamente ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia grazie all'arrivo dei lembi più occidentali dell'anticiclone delle Azzorre. Si tratta tuttavia di una rimonta temporanea perché sul nord Atlantico la pressione è in calo per la formazione di una nuova importante depressione che si collocherà sul Mare del Nord. Associata a questo vortice una perturbazione scenderà di latitudine per interessare l'Italia nella giornata di mercoledì con qualche avvisaglia già da martedì sera. Torneranno le piogge, anche intense e le nevicate sulle Alpi.



MARTEDÌ:

Nord Bel tempo prevalente in giornata seppur con qualche annuvolamento in aumento al Nord-ovest dal pomeriggio e qualche velatura di passaggio. In tarda serata-nottata prime piogge su Liguria e Piemonte occidentale con neve debole dai 1800m sulle Alpi.

Centro: bel tempo prevalente su tutte le regioni seppur con il transito di qualche nube medio alta stratificata.

Sud: bella giornata di sole con qualche nube tra Sicilia e Calabria ma senza fenomeni e locali stratificazioni in transito.

Temperature in generale aumento, massime fino a 20°C in pianura al Nord, 16-18°C, al Centro Sud. Venti ancora tesi da NO sul basso Adriatico, altrove in rotazione dai quadranti meridionali. Mari molto mosso il basso Adriatico, da poco mossi a mossi gli altri

MERCOLEDÌ:

Nord: brutto tempo fin dal mattino al Nordovest con piogge in pianura a nevicate sulle Alpi dai 1500-1700m, fenomeni in rapida estensione alle altre regioni entro il pomeriggio in intensificazione e con possibilità in serata anche di alcuni temporali. In nottata migliora da ovest ma il maltempo insisterà sulle regioni di nordest anche giovedì.

Centro: nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e Marche con qualche isolato fenomeno, anche a carattere di rovescio sulla Toscana settentrionale. Nubi sparse altrove con ampie schiarite e nessun fenomeno in nottata temporali sulla Toscana.

Sud: nuvolosità sparsa per il transito di nubi medio alte stratificate anche compatte ma senza fenomeni.



Temperature in calo al Nord, stabili al Centro, in aumento al Sud. Massime fino a 20° su Puglia e Isole Maggiori. Venti tesi meridionali con mari molto mossi.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni